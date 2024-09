Madre de Katherine Gómez apelará sentencia contra Sergio Tarache

La madre de Katherine Gómez confirmó que la Fiscalía apelará la decisión del tribunal, con la esperanza de que un tribunal superior revise el caso

Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, expresó su descontento e indignación tras la sentencia de 26 años de prisión contra Sergio Tarache, quien fue declarado culpable del feminicidio de su hija. La Fiscalía había solicitado una pena de 30 años y seis meses, pero el tribunal emitió una condena menor, lo que ha generado frustración en la familia de la víctima.

En declaraciones a un medio local, Machare señaló que la decisión fue inesperada y dolorosa para su familia, ya que, según ella, esperaban una condena más justa. Además, mencionó que la pena de Tarache se reducirá aún más debido al tiempo que ha estado en prisión preventiva, lo que agrava aún más su indignación.

Sentencia dudosa

La madre también señaló que el tribunal no consideró suficientes agravantes para otorgar la pena máxima, a pesar de la brutalidad del crimen. “Según ellos, no tenía antecedentes. Pero él no respetó la vida de mi hija. ¿En qué país vivimos?”, cuestionó Machare, lamentando que, a su parecer, los derechos del agresor prevalecen sobre los de la víctima.

El feminicidio de Katherine Gómez ocurrió el 18 de marzo de 2023, cuando Sergio Tarache, ciudadano venezolano, la roció con gasolina y le prendió fuego cerca de la Plaza Dos de Mayo, en Lima. La joven falleció seis días después debido a las graves heridas. Tarache huyó a Colombia tras el crimen, pero fue capturado en abril de 2023 y extraditado a Perú en enero de 2024.