Martha Hildebrandt fallece a los 97 años

La excongresista y reconocida lingüista peruana, Martha Hildebrandt falleció este 8 de diciembre en su domicilio en Miraflores

La lingüista y excongresista Martha Hildebrandt Pérez-Treviño falleció a los 97 años. La noticia fue confirmada por Abdul Miranda, gerente de seguridad ciudadana de Miraflores, quien precisó que recibió una llamada de alerta aproximadamente a las 2 p.m. para solicitar el apoyo de paramédicos.

«Lamentablemente, al momento de llegar, los paramédicos se vieron con la triste noticia de que la persona había fallecido. Hemos conversado con los familiares, los cuales piden el máximo respeto por la pérdida», expresó.

Nacida en La Libertad, en 1925, la política peruana fue congresista de la república por el fujimorismo en los periodos de 1995 a 2000, de 2001 a 2006 y de 2006 a 2011. En 1999 llegó a ocupar el cargo de presidenta del Congreso y fue reelegida para la legislatura de 2000 a 2001.

La relación de Martha Hildebrandt con el fujimorismo no se quebró ni siquiera tras la caída del régimen en el 2000. Representó al partido durante toda su vida política, y a lo largo de su labor congresal impulsó actividades culturales, como la restauración y remodelación del Museo de la Inquisición y del Congreso, la creación y conducción del Fondo Editorial, entre otras.

Como lingüista, Martha Hildebrandt ingresó a la Academia Peruana de la Lengua en 1971 y se desempeñó como secretaria de esta organización desde 1993 hasta 2005. Doctora en Letras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde realizó sus estudios en la Facultad de Letras y Pedagogía, también cursó Lingüística Estructural en la Northwestern University y Lingüística Descriptiva en la University of the State of Oklahoma a inicios de los años 50.

Entre sus libros publicados, figuran «Sistema fonémico del macoíta», «Cartillas bilingües para la alfabetización de indígenas guajiros», «La lengua de Bolívar. l. Léxico», «Diccionario guajiro-español», «El habla culta (o lo que debiera serlo)», «Léxico de Bolívar. El español de América en el siglo XIX» y «Agenda culta».

Martha Hildebrandt también ejerció la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Institución Educativa Mercedes Cabello de Carbonera.

