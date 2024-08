Mariano Soso elogia a Paolo Guerrero: ‘Es un referente de nuestro fútbol’, mientras se especula su fichaje por Alianza Lima

A su llegada a Lima, Mariano Soso habló sobre la posible inclusión de Paolo Guerrero en Alianza Lima y expresó su admiración por el ‘Depredador’.

La Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un fallo el jueves 22 de agosto a favor de Paolo Guerrero. De esta manera, el ‘depredador’ se convirtió oficialmente en un jugador libre de fichar por cualquier club tras pasar seis meses en César Vallejo. A pesar de esta resolución, Guerrero podrá inscribirse en otro equipo, tanto nacional como internacional, a partir del lunes 26 de agosto. Todo apunta a que se unirá a Alianza Lima.

Asimismo, desde la resolución cada día crece más la expectativas del regreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima. De hecho, se especula que el delantero de 40 años podría ser presentado como refuerzo esta misma semana. Sin embargo, en el club blanquiazul se muestran cautos debido a que el plazo oficial para que el delantero pueda firmar por otro equipo se cumple el lunes. Mariano Soso, entrenador del primer equipo de Alianza Lima, fue uno de los que se pronunció sobre el tema.

Declaraciones de Mariano Soso

Hoy por la mañana el plantel de Alianza Lima regresó a la capital tras jugar en Andahuaylas contra Los Chankas. Al llegar a la capital, Mariano Soso fue abordado por la prensa y se le preguntó sobre la posible incorporación de Paolo Guerrero para el resto del Torneo Clausura.

“En cuanto a la desvinculación de Guerrero a César Vallejo no es oficial. De Paolo yo puedo tener la posibilidad de compartir con ustedes los antecedentes de él en la historia del fútbol peruano. Yo tengo una valoración muy positiva del futbolista. Tiene una pertenencia enorme al mundo de Alianza y es un referente de nuestro fútbol. A partir de su libertad de acción se evaluará concretamente la situación”, dijo el técnico argentino.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir a Guerrero, Soso señaló que sería un gran desafío. Además, subrayó que no se está ocultando información sobre su posible fichaje, sino que están siendo respetuosos con los procedimientos legales y los plazos establecidos.

“Guerrero es un desafío muy grande obviamente, es innegable que un jugador de ese calibre movilizaría a cualquier entrenador. Sobre el misterio de su llegada, es una interpretación de las personas. Debemos ser respetuosos por una cuestión legal, que se genere el desvínculo formal y yo no oculto el deseo de que es un futbolista que no solo reúne argumentos por lo que realizó, sino que muestra vigencia y por lo que le puede inyectar a Alianza Lima. No hay ocultamiento, sino un respeto muy profundo por los tiempos. No he tenido ninguna comunicación con él”, agregó.

Comentarios de Bruno Marioni

El gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Mariano, también habló sobre el máximo goleador de la selección peruana. Mariano mencionó que, en los últimos años, no ha habido coincidencias entre los caminos de Paolo Guerrero y el club, pero dejó abierta la posibilidad de que eso cambie.

“Los caminos de Paolo (Guerrero) y Alianza Lima no se han podido cruzar en los últimos años, hay que esperar a ver si podemos cambiar eso”, declaró Mariano.