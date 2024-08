Luis Hernández asume el reto en César Vallejo y pide calma ante turbulencias en el club

El nuevo técnico del cuadro ‘poeta’ evitó polémicas sobre la salida de Guillermo Salas y la situación de Paolo Guerrero, subrayando la necesidad de mantener la paz y la concentración en el equipo.

El Club César Vallejo atraviesa momentos difíciles en plena competencia, con la reciente salida del entrenador Guillermo Salas y la posible desvinculación de su principal figura ofensiva, Paolo Guerrero. En medio de esta tormenta, Luis ‘Manzanita’ Hernández ha tomado las riendas del equipo, con la misión de guiar al plantel en un contexto complicado y lleno de incertidumbres.

El panorama no ha sido fácil para el nuevo técnico. La renuncia de Salas se produjo en medio de rumores sobre la posible llegada del mediocampista Christian Cueva, un fichaje que nunca se concretó. Además, la determinación de Paolo Guerrero de dejar el equipo a inicios del Torneo Clausura ha dejado a César Vallejo sin uno de sus principales referentes, afectando la estabilidad del equipo y generando dudas sobre el futuro inmediato.

En su primera intervención como entrenador principal, Hernández fue consultado sobre las recientes decisiones que han sacudido al club. Sin embargo, el estratega fue enfático al expresar que no emitirá juicios sobre situaciones en las que no estuvo involucrado, evitando así alimentar polémicas que puedan desestabilizar al plantel. “He llegado al primer equipo y no están ni ‘Chicho’ ni Cueva, así que no tengo ningún comentario particular de la situación”, señaló Hernández.

El entrenador también destacó su respeto hacia Guillermo Salas y Christian Cueva, con quienes compartió cancha en el pasado. No obstante, enfatizó que su compromiso principal es con los jugadores que actualmente forman parte del plantel, subrayando la importancia de enfocarse en el presente y en el rendimiento del equipo.

Sobre Paolo Guerrero, quien sigue siendo jugador del club pero entrena de manera individual en Brasil, Hernández evitó pronunciarse y sugirió que esas preguntas deberían dirigirse a Richard Acuña, directivo del club. Ante la insistencia de los medios, el técnico prefirió no emitir opiniones que pudieran alterar la tranquilidad que el equipo necesita en este momento crucial.

Luis Hernández, con experiencia previa en Sport Boys y en las divisiones menores de César Vallejo, ahora tiene la responsabilidad de guiar a un equipo que, pese a su potencial, se encuentra en zona de descenso. Su reto será no solo mejorar el rendimiento en el campo, sino también restaurar la calma y el enfoque en un plantel que necesita recuperar la confianza y el rumbo en el Torneo Clausura.