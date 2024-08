“Me amenazaron con ‘darme vuelta'”: Siucho revela detalles impactantes sobre su secuestro

Un colaborador que denunció a Mateo Castañeda confirmó que los secuestradores intentaban evitar que siguiera declarando ante la Fiscalía. Siucho también contestó al ministro Juan José Santiváñez.

Iván Siucho, colaborador eficaz en el caso “Los Waykis en la Sombra“, detalló ante la Fiscalía de Surco el secuestro que sufrió el pasado viernes. Según su declaración, los secuestradores, incluyendo a dos policías, buscaban sabotear su colaboración en la investigación del Eficcop contra Nicanor Boluarte y su exabogado Mateo Castañeda.

El secuestro

Siucho relató que los secuestradores ingresaron a su domicilio en Surco. Menciona que entraron bajo el pretexto de estar interesados en adquirir una máquina pesada para minería. Considerando que es el área en la que su empresa Quantico Servicios Integrados opera. Según su testimonio, días antes del secuestro, una persona llamada “Sebastián” lo contactó para coordinar una reunión el 23 de agosto al mediodía. Sin embargo, en lugar de “Sebastián”, acudió un sujeto llamado “Enrique”, acompañado por “Christian Huamaní”, su padre y otras tres personas.

“Me percato que el supuesto papá del señor ‘Huamaní’ llevaba un maletín. En ese momento cuando este sujeto sacó un arma de fuego, apuntándole a mi novia señalando: ‘ya te cagaste soplón, con******, somos de la Policía’”, narró Siucho. “Huamaní” amenazó de muerte a la pareja de Siucho, mientras otro de los secuestradores se llevó sus celulares.

Extorsión y amenazas

Siucho fue obligado a grabar un video con dos “barras brillosas” que estaban en el maletín. Según explicó, le dieron instrucciones para que declarara que el dinero y las barras eran suyos. “Después el sujeto conocido como ‘Huamaní’, quien tiene como característica particular ser pelado, me dijo: ‘Con este video te vamos a joder, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los Waykis’”, explicó.

Los secuestradores exigieron dinero para “arreglar” la situación. Incluso, uno de los hombres le mostró una foto de él y su hermano Eduardo Siucho, diciéndole: “Tú estás cagao’, tú y tu hermano ya tienen procesos así que es mejor que bajes a arreglar (con el jefe de los secuestradores), que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía”, según su testimonio.

La liberación

Los secuestradores sacaron a Siucho de su casa bajo custodia, amenazándolo con atentar contra su vida y la de su novia si intentaba escapar. Durante el trayecto, lo hicieron hablar por teléfono con el jefe de la banda, quien exigió 50.000 dólares para eliminar el video incriminatorio. Al no contar con el dinero, Siucho fue llevado en el vehículo de los secuestradores, supuestamente para encontrarse con el jefe en una “base en Aramburu”. Sin embargo, el vehículo no se detuvo en el peaje Las Palmeras como se le había informado inicialmente.

“Le dije a mi custodio ‘oe qué está pasando’. Ahí me responde que no siga colaborando con la Fiscalía, (que) me iban a dar vuelta. De la salida de mi casa hasta el peaje habrán transcurrido 15 minutos de recorrido aproximadamente, en tanto que del peaje hasta un recorrido de 15 minutos por toda la Panamericana Norte, antes de llegar a Habich lo llaman a mi custodio, quien me dijo que había una intervención en las afueras de mi casa”, narró Siucho.

Finalmente, el auto regresó a Surco, y los secuestradores le ordenaron decir a las autoridades que los cómplices que se quedaron en su departamento eran solo visitantes, para evitar su arresto. También le advirtieron que si seguía colaborando con la Fiscalía, regresarían para hacerle daño.

Liberaron a Siucho cerca del local de Celima, tomó un taxi y regresó a su casa. Una vez allí, se enteró de que los secuestradores intentaron extorsionar a su pareja para que pagara una suma de dinero por su liberación.

Al finalizar su declaración, Iván Siucho negó estar involucrado en la venta de oro ilegal, refutando las insinuaciones del ministro Juan José Santiváñez y el comandante de la PNP. “Lo niego rotundamente ya que eso afecta a mi honor por no ser cierto”, afirmó.