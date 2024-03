Marco Valencia fastidiado con directiva de Melgar

Al ser técnico interino, Valencia manifestó que no se siente respaldado por la dirigencia del cuadro arequipeño,

La Liga 1 2024 se reanuda esta semana después de los amistosos de la selección peruana contra República Dominicana y Nicaragua. Uno de los encuentros más destacados de la fecha 9 del Torneo Apertura será el clásico del sur entre Melgar y Cienciano. En la antesala de este enfrentamiento, Marco Valencia, DT interino de Melgar, expresó su disgusto con la directiva del club al sentir que no está recibiendo el respaldo necesario.

En una conferencia de prensa, el todavía técnico del Dominó manifestó su malestar al percibir que no se le está tratando igual que a otros entrenadores que han pasado por la institución. “He tenido muchas conversaciones con los comandos técnicos anteriores y hay ciertas cosas que uno observa que no se realizan con nosotros”, señaló.

Valencia descubrió que dirigirá ante Cienciano después del partido de la selección peruana. “No me informaron con anticipación para el partido contra Cienciano. Fue al inicio de la semana después de la semana en que jugó Perú cuando me confirmaron para estar presente en este partido. Es un tema de comunicación”, enfatizó. Asimismo, comentó que se enteró de la posibilidad de dirigir ante Los Chankas por la fecha 10 a través de los medios de comunicación. Finalmente, indicó que respetará su contrato con la institución, que se extiende hasta el 2025, y luego analizará su futuro.

A pesar de que los aficionados exigen la permanencia de Marco Valencia como técnico principal, la directiva sigue en busca de un nuevo entrenador. Entre los posibles candidatos se encuentra Sebastián Battaglia, quien ha dirigido a Boca Juniors hace algunos años. Según el periodista Fernando Cerva, el multicampeón con el cuadro xeneize ya habría entablado conversaciones con el equipo arequipeño. Sin embargo, también existen otras dos opciones para asumir el banquillo.

El próximo partido de Melgar en la Liga 1 2024 será contra Cienciano en el reinicio del Torneo Apertura. El encuentro está programado para el sábado 30 de marzo a las 4:45 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de la UNSA, con transmisión a cargo de L1 Max. El inicio de Melgar en el torneo no ha sido el esperado, ubicándose en la sexta posición y acumulando 13 unidades bajo la dirección de Pablo de Muner, con resultados decepcionantes como la eliminación en la fase 3 de la Copa Libertadores.

