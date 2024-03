Marcelo Tinelli desmiente rumores sobre boda con Milett Figueroa

El conocido presentador de televisión argentino, Marcelo Tinelli, brindó detalles sobre sus futuros planes junto a la modelo peruana, Milett Figueroa .

Después de que su amigo cercano, Martín Bossi, revelara en televisión argentina supuestos planes de boda entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, el presentador salió al frente para aclarar la situación y expresar sus verdaderas intenciones respecto a su relación con la modelo peruana.

En una entrevista con América TV Argentina, Tinelli desmintió las afirmaciones de Bossi, asegurando que no tiene planes inmediatos de casarse ni de tener más hijos. “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, afirmó el presentador de ‘Bailando 2023’.

Con estas declaraciones, Tinelli descartó los rumores de una inminente boda con Milett Figueroa. Además, dejó claro que está abierto a las posibilidades que la vida le presente en el futuro. “No estoy cerrado a nada en la vida porque lo único que sabemos ciertamente es que te vas a morir, el resto no estoy cerrado a nada”, añadió.

Por su parte, Milett Figueroa confirmó que su relación con Tinelli está bien en una entrevista para el podcast de Giancarlo Cossio, pero aclaró que, aunque no descarta la idea de casarse en el futuro, actualmente no tienen planes concretos al respecto. “A mí me encantaría estar completa en todos esos sentidos”, comentó Figueroa sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro, aunque enfatizó que está concentrada en otros proyectos personales y profesionales en el momento presente.

