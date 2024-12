Magaly Medina responde a la Doctora Fit por llamarla “delincuente”

Magaly Medina anuncia que tomará acciones legales contra la Doctora Fit tras ser llamada «delincuente» y defiende su labor como periodista frente a ataques personales

La conductora Magaly Medina reaccionó con firmeza a los comentarios de la Doctora Fit, quien la calificó como “delincuente” en una reciente entrevista. Durante su programa Magaly TV, La Firme, Medina anunció que tomará acciones legales contra la especialista para proteger su reputación.

“Llamarme delincuente es algo que no voy a tolerar. Esto supera cualquier límite, y responderé con una querella”, expresó. Según la periodista, los ataques comenzaron luego de que su programa presentara denuncias contra los servicios de la Doctora Fit, respaldadas con pruebas de los afectados.

Defensa de su labor como periodista

Magaly destacó su compromiso con dar voz a quienes no son escuchados por otras instancias. “Cumplimos con nuestro deber al mostrar denuncias con evidencias, pero desde entonces esta persona me ha atacado en entrevistas y redes sociales”, explicó.

La conductora negó rotundamente las afirmaciones de la Doctora Fit sobre haber sido su paciente, calificándolas como falsas y malintencionadas. “No permitiré que alguien use mi nombre para ganar notoriedad ni ensuciar mi trayectoria profesional”, añadió.

Respuesta a críticas sobre su pasado

Medina también se refirió a los comentarios sobre su tiempo en prisión, resaltando que cumplió su condena y que ese episodio no justifica el calificativo de “delincuente”. “Mi abogado asegura que esa definición no aplica legalmente. No aceptaré que sigan utilizando mi pasado para atacarme”, afirmó.

Finalmente, la figura de ATV criticó a quienes buscan publicidad usando su nombre. “No soy una agencia de publicidad. Si quieren reconocimiento, que lo logren con esfuerzo y profesionalismo, no con mentiras sobre mí”, concluyó.