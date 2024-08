Magaly Medina negó haber sido discriminadora en audio filtrado

La conductora de “Magaly TV la Firme” no se considera haber sido dura.

Magaly Medina negó haber empleado frases fuertes contra el público de San Juan de Lurigancho. En un audio filtrado, la conductora de televisión insinuó de que su DJ habría trabajado en eventos de Lima Este. Por ello, su mal gusto en la música.

Al respecto, se pudo tener comunicación, la conductora de “Magaly TV La Firme” rechazó haber sido discriminadora o clasista al hacer una distinción entre las reuniones que se realizan en Lima Este u otras partes de Lima.

Magaly Medina explicó que, en ese audio, uno de sus trabajadores le comentó que el DJ había sido contratado en los matrimonios más “fichos” (costosos) de Lima. Asimismo, quedó totalmente sorprendida por su mal gusto musical. A su parecer, el profesional no colocaba canciones de moda. “No estoy discriminando. Yo soy una provinciana y una huachana, ¿qué diablos tengo que decir? ¿Que me pongan las canciones que en los matrimonios en Huacho suenan?”, declaró en un inicio.

Explicó que sus musicalizadores no colocan canciones alegres o en tendencia. Al respecto, acotó de que se lo repitió imnumerables veces. Además, recalcó esto: “Solamente les digo (a los DJ), ponme cualquier cosa que esté de moda y que me haga bailar. Eso no tiene que ver con San Juan de Lurigancho, Miraflores o La Molina. La música es algo que nos une a todos por igual”, comentó al respecto.

No se considera clasista:

Por otro lado, admitió que la frase referente a San Juan de Lurigancho la expresó en medio de la adrenalina que causa dirigir y conducir un programa en vivo, como el que ella saca adelante de lunes a viernes por la señal de ATV. “Es una expresión salida en la calentura del momento. ¿Discriminadora? Todo el mundo sabe que no lo soy. Yo soy una chola totalmente orgullosa de mis orígenes y de quién soy”, explicó.

Agregó, además, que la competencia es fuerte en la televisión peruana. “El que quiera trabajar conmigo, que trabaje conmigo; el que no esté a la altura, ahí está la puerta, nadie lo obliga. Hace 27 años que la gente que trabaja conmigo sabe a lo que se abstiene”, añadió de forma contundente.

Finalmente, y para zanjar el tema, Magaly Medina se dirigió a los vecinos de San Juan de Lurigancho, y afirmó que ellos saben perfectamente que no ha sido despectiva con sus palabras. “SJL y su gente saben cómo los respeto. No se ofenderán porque no hay nada ofensivo”, concluyó la conductora de televisión.