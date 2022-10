Magaly Medina “Gisela es la master de la hipocresía e indirectas”

No se quedó callada. La conductora de espectáculos se mandó con todo contra Gisela Valcárcel luego de se burlara de su época en prisión y que jugará con el público en su último programa, quienes se mantuvieron a la espera de una respuesta por su parte.

Magali molesta por escena de la cárcel en el programa de la “Señito”

Magaly Medina tildó de “hipócrita” y “cobarde” a la rubia, pues no le llegó a contestar.

“Lo que hizo Gisela Valcárcel el día sábado es vender su programa y jugar con la audiencia, decirle a todos ‘porque ya voy a contestar, cuándo me han visto que arrugue’ y al final arrugaste, cobarde, arrugaste de la mejor forma, claro, porque ella toda la vida ha sido buena para las indirectas”. “Ha sido la master daster de la hipocresía y de las indirectas, nunca le gusta decir nada de frente”, agregó.

Posteriormente se refirió a la escena que protagonizó su colaborador, en donde se vistió de preso y simuló estar en prisión. Para Magaly, esto fue una humillación por parte de Gisela.

“Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso y no lo es. Fue penoso porque fueron los peores días de mi vida televisiva”, finalizó.

Por otro lado, la popular “Urraca” hizo hincapié a la frase que le dijo Gisela a Giuliana en donde le deja en claro que está en el programa por que quiere y no necesariamente por su talento. Según Magaly, la cumbiambera sólo tendría talento para “treparse”, asimismo se burló de su peso.

“¿Qué talento además? ¿talento para qué? ¿algo ha demostrado esta mujer? ¿talento para algo? talento para treparse a los nombres que dan que hablar, talento para eso nada más, pero otra cosa, no. Y la otra la ubicó, ella quería el show, estas aquí porque yo quiero. Le quitó la alfombra, no hagas eso, no ves que se puede romper un brazo con el peso que trae”, sentenció.