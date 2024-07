Magaly Medina: “Dicen que empoderan a las mujeres”

Magaly Medina se pronunció tras los comentarios de las conductoras de “América Hoy” hacia Ana Paula Consorte.

La presentadora de televisión Magaly Medina, se manifestó lanzando fuertes críticas a las conductoras de “América Hoy”, debido a que trataron de minimizar a la modelo Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, tras su papel como ama de casa y su falta de oficio conocido.

Esto se produjo, tras las insinuaciones de las presentadoras del programa, indicando que la brasileña no debía opinar sobre contratos y acuerdos en la carrera futbolística de su esposo, provocando la indignación de Medina, situación que fue producida a raíz de la polémica del “depredador” al no querer enfrentarse con el equipo de Alianza Lima.

LEE TAMBIÉN:

Sin embargo, la empresaria, destacó lo que considera un trato insultante hacia Ana Paula, cuestionando de esta manera la autoridad de quienes argumentan empoderar a las mujeres, mientras demuestran lo contrario: “Esas que siempre dicen que empoderan a las mujeres, que no rajan, que no humillan, que no denigran, y a Ana Paula la dejan como una buena para nada”, expresó.

“Ellas dicen: ‘no puede hablar de acuerdos, acaso ella es abogada, porque no tiene oficio’. Eso también es insultante. Esas que siempre dicen que empoderan a las mujeres, que no rajan, que no humillan, que no denigran, y a Ana Paula la dejan como una buena para nada, ¿por qué? Porque fue bailarina, ¿por qué no hace más que dedicarse a los hijos?”, mencionó la popular Urraca.

Asimismo, la popular conductora enfatizó la importancia y el respeto que merece la decisión de quedarse en casa y gestionar el hogar, una labor que realizan miles de mujeres en Perú; “Es igual de respetable que lo que hacemos aquí, Si alguna de ustedes no sabe lo que es quedarse en casa, administrar una casa, están en nada, son ignorantes totales”, exclamó la presentadora.

Finalmente, Medina dejó en claro que no estaba defendiendo a la modelo Ana Paula Consorte, sino criticando la actitud de las presentadoras de dicho programa en el cual, según ella, denigran a una gran parte de la población femenina.