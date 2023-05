Magaly demandará a jueza que ve su caso con Farfán

La conductora de espectáculos se mostró sumamente sorprendida al enterarse que recibirá sentencia el 30 de mayo por la demanda que le entabló Jefferson Farfán por difamación. Magaly Medina señaló qué hay una serie de irregularidades, por lo que denunciará a la jueza que ve el caso.

Conductora asegura qué hay demasiadas irregularidades y que no las permitirá

“Me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa y esas cosas a mí no me pasan, una sola vez, por descuido en mi defensa, y en todo lo que era mi aparato legal, yo fui a la cárcel, porque eso realmente fui un descuido de mi abogado, que no coordinó con el canal los pasos a seguir”, manifestó la conductora. Asimismo, se vio sorprendida con lo rápido que están yendo los procesos en su contra: “Esta vez, de pronto, hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento, de pronto varios juzgados me quieren sentenciar, al hachazo, y así no se hace, además el Poder Judicial tiene una normativa que se cumple”, agregó.

La conductora y su abogado revelaron que pondrían su queja contra la jueza, debido a las irregularidades qué hay en el caso y que según ella, no le permiten defenderse de manera justa.

“Dr., yo sé que a usted no le gusta mucho en estos casos acudir ante la OCMA, pero yo creo que en este caso deberíamos de hacerlo”, comenzó diciendo la periodista. “Sí Magaly, deberíamos hacerlo. Mañana estaremos presentando nuestra queja contra la jueza porque esto es demasiado irregular”, respondió rápidamente su defensa.

Asimismo, la popular “Urraca” recalcó que no va a permitir injusticias en su contra: “Disculpen ustedes que me he tomado cinco minutos, pero a mí no me gustan las injusticias, ni desigualdades”, sentenció.

La conductora, en una entrevista para un diario local recordó que este juicio se da por las imágenes que ella saca de la reconciliación de Farfán con Yahaira. Según la conductora, el futbolista no quería que las personas se enteren que había regresado con la salsera.