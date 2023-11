La corredora nacional se ocupó con la victoria en la prueba de 10 mil metros planos en la competición realizada en Santiago de Chile. Sin embargo, también puso de manifiesto las carencias que enfrentan los atletas

El martes 30 de octubre marcó un día inolvidable para el deporte peruano, ya que en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el equipo peruano obtuvo tres medallas de oro. No obstante, el atletismo también se destacó, ya que Luz Mery Rojas se alzó con el primer lugar en la competencia de los 10 mil metros planos. A pesar de este logro, la fondista expresó su preocupación por la falta de apoyo hacia esta disciplina y emitió una enérgica crítica hacia las autoridades.

La atleta de 30 años logró una victoria destacada en la prueba que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de la capital chilena. Registró un tiempo de 33:12.99, superando a la mexicana Laura Galván (33:15.85) y a la estadounidense Ednah Kurgat (33:15.61), lo que contribuyó significativamente al rendimiento general del equipo peruano en la clasificación de medallas.

“Me siento muy contenta por el puesto que obtuve. La medalla de oro se la dedicó a todo mi país, a los que me vieron. En especial, a mi entrenador Raúl Pacheco y a toda mi familia”, fueron sus primeras palabras en diálogo con RPP Deportes.

Asimismo, expresó su gratitud hacia su entrenador por la medalla de oro. “En este año, tomé la decisión de entrenar con Raúl Pacheco, un destacado atleta olímpico. Él confió en mí, y juntos trabajamos arduamente para esta competencia, que ha sido la más importante del año. Conseguimos el primer puesto, tal como habíamos planeado”, señaló.

El año 2023 ha sido excepcional para Luz Mery, quien previamente se coronó campeona en el Campeonato Sudamericano de Sao Paulo. En razón de ello, valoró sus logros en esta temporada como los más destacados de su carrera deportiva. “Este año ha sido el mejor de toda mi trayectoria. Creo que esto es solo el comienzo, ya que tengo muchos objetivos y sueños por cumplir. Uno de ellos es participar en los Juegos Olímpicos en París. Estoy planeando competir en una maratón el próximo año y buscar la marca que me permita clasificar”, agregó.

Falta de apoyo por parte de las autoridades

A pesar de este logro histórico, Luz Mery Rojas criticó la carencia de respaldo por parte de las principales autoridades, haciendo especial hincapié en la precaria situación del Centro de Alto Rendimiento.

“Pido a la autoridad de Junín que apuesten por nosotros. Como se vienen cinco medallas para Huancayo, no tenemos estructuras completas. Falta renovar al estadio. También dijeron que iban a modificar el CAR para tener médicos, fisioterapia, psicología, son varias ramas que necesitamos para superarnos”, indicó.

En ese momento, reconoció la negligencia de quienes tienen la responsabilidad de dirigir el deporte en Perú y expresó su esperanza de que la solicitud realizada por su colega, Cristhian Pacheco, quien también enfrentó una situación parecida, pueda generar un impacto inmediato.

“Nos tienen muy abandonados y para este deporte no es fácil. Atrás de nosotros hay un equipo de trabajo que realizamos a diario. Tienen que apostar por nosotros. He visto que las autoridades se durmieron. No les importa. El sacrificio de representar al país y de traer las medallas… Esperemos que ahora que Cristhian habló, se pongan las pilas y nos hagan un recibimiento como debe ser”, señaló.

Cristhian Pacheco se hizo acreedor de la medalla de oro en la maratón de Santiago 2023. Sin embargo, a su regreso a Perú, no recibió ningún tipo de bienvenida por parte de las autoridades en el aeropuerto, lo que generó gran consternación tanto en él como en los seguidores nacionales. La atleta se une a este reclamo y hace un llamado a recibir un apoyo que, hasta el momento, ha estado ausente, a excepción del respaldo de sus patrocinadores.