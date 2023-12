Luis Luzuriaga “Ministro ha generado falsa expectativa en fonavistas”

PRESIDENTE LUIS LUZURIAGA EXIGE AL GOBIERNO PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO PARA PAGAR EL 14

Por: Pablo Boggiano B.

El presidente fonavista y presidente de la comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, criticó la actitud del estado de no cumplir con publicar en El Peruano el reglamento de la Ley 31928 para iniciar con la devolución de aportaciones hechas al Fonavi este 14 de diciembre. De no hacerlo, junto a sus bases, tomarán medidas para dejar de verse nuevamente afectados en esta ‘usurpación de sus dineros’.

-Continúa el entrampamiento de la publicación del reglamento por esa comisión de impacto regulatorio

Es un proceso en general, no solamente de la comisión de impacto regulatorio, ellos han sometido el reglamento de la norma porque es un tema que tiene que ver estrictamente con la comisión fonavista para que pueda implementar los procedimientos para que se dé inicio al pago a cuenta.

No sabemos qué tiene que ver con las normas que el estado hace para su propio funcionamiento como estado, es un absurdo. Este reglamento es de la comisión Ad Hoc para la comisión Ad Hoc, si hacemos un reglamento que involucra al estado sería comprensible y algún punto de vista, que se pueda someter al impacto regulatorio, porque de repente eso puede generar gastos al estado, puede generar una situación mal planteada que comprometa recursos del estado, acá no pues.

Es un dinero que lo vienen pagando los deudores directos al Fonavi y el estado no está poniendo ni un solo sol y es para que se puedan implementar los procedimientos, para que la base de datos de la comisión pase al Banco de la Nación, para que la comisión transfiera los dineros, para que la comisión elabore el padrón, para que la comisión determine el certificado de aportaciones. La comisión Ad Hoc qué tiene que ver con el impacto regulatorio de las normas que hace el estado, eso no tiene nada que ver.

–Parece haber una intención por parte del Ejecutivo, pretender postergar la fecha

En la comisión Ad Hoc hemos estado en los aspectos generales de acuerdo, en los procedimientos técnicos, ¿qué resulta ahora? que los procedimientos técnicos no se pueden implementar en su totalidad porque hay esta demora en la publicación del reglamento.

Hace una semana atrás nos hemos enterado que el secretario técnico tiene poco personal, no tiene personal técnico, no tiene suficientes recursos, para poder implementar, entonces en esa situación que están no pueden avanzar más. La secretaria técnica recibe 10 millones, lo que pasa es que tiene una carga personal muy alta, 120 personas me parece, cada uno está en promedio de 4 mil, 5 mil soles, todos los meses se van 600 mil soles en pagar sueldos y salarios, multiplicados por los 12 meses del año son 6 millones 600 mil ¿cuánto le queda? 3 millones 400 mil.

Aparte tiene que mantener oficinas en todo el Perú y se queda sin presupuesto sin hacer nada de lo que la ley establece en el reglamento.

-Ustedes no sabían nada de esta comisión de impacto regulatorio, esto ha aparecido en último momento

A último momento, ¿qué cosa quiere decir? el ministro Contreras sale a decir el 11 de noviembre que sí, que efectivamente se iba a devolver.

“EL MINISTRO HA GENERADO UNA FALSA EXPECTATIVA”

–El ministro se contradice, todo lo que dijo no se está cumpliendo

Por supuesto, él ha dicho que efectivamente, que son adultos mayores, que quieren su plata y que espera que en 2 semanas se pueda implementar todo el proceso, más aún, va reactivar la economía navideña.

El que ha ligado el tema del adelanto a la Navidad ha sido el ministro, nosotros no hacemos los pagos ni devolvemos por la fecha, porque es el día de San Pedro, el día de San Pablo, el día de la Inmaculada Concepción, no, no tiene que ver nada una cosa con la otra, el tema se da por cuestiones de derecho, porque así, las circunstancias y los plazos lo establecen, tenemos una fecha próxima, él ha generado esa falsa expectativa, diciendo: la navidad, la navidad.

Entonces la gente está esperando su plata para Navidad y nosotros acá en el medio, el 14 se da, al margen de la Navidad, al margen del Año Nuevo, al margen de lo que sea, se da porque le corresponde y es su derecho. Sin embargo, ahora él retrocede, una semana atrás a decir no, mejor empecemos con 60 mil, los que no han cobrado en anterior oportunidad su primer adelanto, entonces empecemos con ellos.

–Y el Banco de la Nación lo avala con sus comunicados

Y por otro lado el Banco de la Nación saca sus comunicados, que el 14 del mes de diciembre empezamos con la lista número 20, ¿quién le ha dicho al BN que tiene que poner esos comunicados en sus oficinas? ¿Dónde se ha acordado, en qué acuerdo está el grupo 20?

Se ha acordado que se va a devolver según el artículo 10 de la Ley 31928 que la comisión atenderá prioritariamente a los adultos mayores de 60 años. Es decir, que el padrón de 60 años a más es el que tiene que adelantársele, ahora el ministro dice 60 mil, ¿quién dirige acá la devolución?, lo dirige la comisión Ad Hoc ¿o el presidente del directorio del Banco de la Nación, o lo dirige el ministro de Economía o la PCM, quien dirige el proceso de devolución? acá vamos a ser claros y concretos, se empieza con todos o no se empieza.

Se verá pues el tema, no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad del gobierno generar una contradicción, una situación en los fonavistas, es la intención de ellos, tendrán que asumir las consecuencias, nosotros hemos venido actuando de acuerdo a la ley, de acuerdo a los criterios por los hemos luchado.

-Todo el trabajo de la comisión Ad Hoc lo están tirando al piso

Son nuestras leyes, nosotros estamos para que nuestras leyes se cumplan, quieren hacernos aparecer como que estamos en contra para que no se cumpla, es más que evidente el objetivo.

Por otro lado, aparece la gente de siempre atacándonos, como si fuéramos responsables de que esto no empiece, acá dicen: ‘no, son los dirigentes de la federación los responsables’, cuando el responsable es el ministro de Economía, es el premier, es la presidente, el directorio del BN que se puesto a salir, porque los trabajadores del BN se han dado cuenta del tema, de que están jugando, se han ido a un paro, y saben que es una mecida, no nosotros, estamos viendo que esto es un proceso de boicot, un proceso de dilatar, con la finalidad, ¿para qué hacemos la ley? Para que se cumpla, no para lo que quiera hacer el ministro, lo que quiera hacer el gobierno, acá se va a cumplir lo que dice la ley.

-¿Qué es lo último que le han comunicado la secretaría técnica y la gente del MEF?

Estamos esperando la publicación del reglamento, ¿qué más se puede hacer ya? esperábamos que saliera ayer domingo, no ha salido, ¿cuándo va a salir? ¿Lunes? ¿Martes? Hay que pasar la base de datos de la comisión al BN para que la integren a su base de datos, quienes van a salir, hay que transferir el dinero, hay que firmar el convenio con el BN, hay que aprobar la resolución administrativa para dar inicio al proceso, que se publique en el diario El Peruano, hay que ir a firmarlo a El Peruano.

“EJECUTIVO VIENE CON CUENTOS POR LISTAS”

-Y sabiendo la gente del Ejecutivo todo ese procedimiento

Por supuesto, si ellos vienen haciendo ese procedimiento desde el 2015 al 2019 con 19 listas, ellos saben exactamente cómo tiene que hacerse, ¿ahora nos vienen con esos cuentos?

¿Especulando que hasta el martes no salga publicado el reglamento, cuáles serán las medidas a tomar?

Estamos convocando a nuestras bases, porque la única garantía que este proceso se consolide o se pueda ir cumpliendo es por nuestras bases, por nuestra asociación, y con las organizaciones de jubilados con las cuales estamos coordinando en todo el país, es la única garantía que existe que esto se pueda encaminar correctamente.

– Si el reglamento no se publica hasta el martes, va ser bien complicado iniciar los pagos el día 14

Cómo empezamos si no es problema de nosotros, el 14 está como fecha de inicio y eso es invariable, el BN en que momento va asumir la base de datos de los fonavistas que van a ser inoculados a su sistema para el pago, en qué momento va recibir información de nuestro padrón de fallecidos, porque se tiene que cruzar con la RENIEC para saber cuántos han fallecido desde el 2020 para adelante, 120 mil, 130 mil que han fallecido y son fonavistas. Hay que transferir el dinero, cuentas de otros bancos al BN, situaciones que se tienen que dar sí o sí, si queremos empezar el 14.

¿Para que lo entienda el fonavista, que tan importante es la publicación del reglamento?

Es importantísimo; en primer lugar, el reglamento es el procedimiento administrativo para que la ley se pueda concretar, ejecutar, ¿cómo eso lo ejecutamos, como lo ponemos en práctica, como lo concretamos?

Mientras no haya reglamento la ley se queda en términos generales, es necesario el reglamento porque nos va a permitir que hacer para acreditar nuestra condición de fonavistas para el cobro, por parte de la comisión y la secretaría técnica, lo que tiene que hacer para empezar el día 14, que se tiene que implementar.

“SE VA A DEVOLVER TODAS LAS APORTACIONES DESCONTADAS”

¿En un inicio los pagos se iban a iniciar con un tope de 6,680 soles, eso se va respetar en este primer grupo?

Lo que se está haciendo en realidad es avanzar sobre el monto de lo recaudado, no es lo mismo de lo que es aportado. Por eso que la norma 31928 establece que es el pago a cuenta de la cancelación del total de las aportaciones que fueron descontadas de las remuneraciones. Como ya se tiene una cantidad cifra de 6,680 millones actualizado, de recaudación, sustentada con documentos, bueno, empecemos a trabajar sobre esa cifra, y comencemos a adelantarla mientras continuamos construyendo las cuentas individuales de cada fonavista con sus aportaciones, eso va a tomar tiempo, más trabajoso.

Por parte del estado no hay problema porque ellos tienen las planillas por parte del sector público, lo que es la mayor parte de los fonavistas, ahí si hay problemas, porque muchas empresas desaparecieron, desaparecieron los libros de planillas y la gran mayoría, tienen sus planillas archivadas en la ONP, hay que sacar esa planillas y comenzar a digitarlas, y eso toma tiempo.

– Sobre todo, si hablamos de montos mayores, 10, 20 mil, 30 mil soles se lo van a pagar

Así es, así va salir

-Ustedes tienen 2,300 millones para iniciar la devolución y la idea era repartirlo lo más pronto posible, ¿cómo hacer ahora con la demora del reglamento?

Eso te demuestra la indiferencia total por parte del estado, esto es un tema de derecho de propiedad, de una obligación que tiene el estado de devolver un dinero que no es suyo. Como puede haber una persona con dignidad fonavista si le están usurpando su dinero, si estamos en estado de necesidad es porque el estado nos ha quitado nuestro derecho de propiedad, y ahora que hemos recuperado nuestro derecho de propiedad, el estado sigue actuando de la misma forma, es una atrocidad, nosotros hemos sido bien cautos con el gobierno, pero se ve que a este gobierno no le interesa la vida de la persona humana para nada.

