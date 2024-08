Brenda Carvalho cierra exitosa gira con el Gran Circo Estelar con show especial por el Día del Niño

Animadora infantil agradece al público por la gran acogida

Brenda Carvalho está feliz y agradecida pues el respaldo de su espectáculo en el Gran Circo Estelar en la Explanada Mall del Sur ha sido total. La animadora infantil como forma de agradecer a sus miles de fanáticos ha decidido brindar funciones a precios súper especiales durante los días que restan de temporada desde 20 nuevos soles a través de Teleticket.

La popular animadora brasileña, pero de corazón peruano, sostuvo que la temporada ha sido más que exitosa. ¨Debo agradecer a la gente por todo su cariño. Los niños han acudido hasta en dos oportunidades al show. Soy una mujer bendecida pues detrás de mí, existe una familia circense maravillosa que ha estado a la altura de las circunstancias. Me siento sumamente emocionada y agradecida¨, señaló.

Brenda Carvalho y su equipo han puesto entradas súper accesibles durante esta semana que resta de funciones. ¨Hemos preparado un show muy especial por la semana del niño. Hemos reducido los precios hasta en un 50 % en Teleticket para que todos puedan asistir al gran espectáculo, es una experiencia maravillosa. Hay entradas desde 20 nuevos soles, pero eso no es todo, hemos lanzado un sorteo en el instagram del circo, donde habrán 5 ganadores que se llevaran 1 entrada doble, más un pack estelar, el sorteo será este domingo por el día del niño¨.

El Gran Circo Estelar, Brenda Carvalho de fiesta con Vaguito es uno de los sueños cumplidos para la garota, quien siempre imaginaba sentir el aplauso pero debajo de una carpa, “Al inicio sentí muchos nervios, pero con el transcurrir de los días y el cariño del público todo fue cambiando, me sentí como en casa. Ver al público atento a la historia que le contamos, ver ponerse de pie a papitos, mamitas y niños para bailar samba, hacer coreografías axe, de verdad es una imagen que llevaré guardada en mi corazón. Nunca me cansaré de agradecer el cariño que me brindan, y es por ello que estás últimas funciones que nos quedan, habrán muchas sorpresas que no se pueden perder, por eso los espero en el Gran Circo Estelar en Explanada Mall del Sur”.