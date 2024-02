Kevin de Bruyne lejos de renovar con el City

Kevin De Bruyne: Entre la renovación en el Manchester City y la aventura en Arabia o la MLS

La primera mitad de la temporada fue para el olvido para el belga, una lesión lo mantuvo alejado de las canchas desde agosto de 2023. Sin embargo, desde su regreso en 2024 ha demostrado su calidad, siendo pieza clave para el Manchester City de Pep Guardiola.

En agosto de 2015, el Manchester City fichó a Kevin De Bruyne del VfL Wolfsburg por una cifra récord para el club en ese momento, alrededor de 55 millones de libras esterlinas. La llegada del belga generó gran expectación, ya que había brillado en la Bundesliga con su talento técnico, visión de juego y capacidad para marcar y asistir goles.

Bajo la dirección de Manuel Pellegrini y posteriormente Pep Guardiola, De Bruyne se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Su inteligencia táctica, precisión en el pase y llegada al área lo convierten en un jugador clave para el Manchester City.

Desde su llegada al Etihad Stadium, De Bruyne ha sido fundamental en la conquista de numerosos títulos por parte del club, incluyendo cuatro Premier League, una FA Cup y seis Copas de la Liga. Sus actuaciones le han valido el reconocimiento individual, siendo elegido como el mejor jugador de la Premier League en dos ocasiones.

De Bruyne se ha convertido en un ícono del Manchester City y uno de los jugadores más queridos por la afición. Su contrato actual se extiende hasta 2025, y el club espera que siga siendo parte del equipo por muchos años más

Con 32 años, el futuro de De Bruyne es incierto. Su contrato con el City termina en junio de 2025 y las posibilidades de renovar o buscar una nueva aventura en la siguiente ventana de transferencias en Europa están abiertas.

Pep Guardiola quiere que se quede: “Me encantaría que se quedara, pero no sé… No sé si tiene una oferta, no sé si Arabia Saudí lo quiere. Me encantaría que se quedara en el Manchester City, por supuesto”, afirmó Guardiola en rueda de prensa.

A pesar de no estar al 100% físicamente en toda la temporada, De Bruyne marca diferencias. En ocho partidos en 2024, ha marcado dos goles y ha dado siete asistencias.

Según The Athletic, De Bruyne ha recibido ofertas de Arabia Saudí y la MLS. El verano pasado, rechazó una oferta de 70 millones de euros anuales del fútbol árabe.

La posibilidad de que De Bruyne se retire en el Manchester City también es factible. El club inglés podría ofrecerle un nuevo contrato más allá de 2025.

No hay nada seguro sobre el futuro de De Bruyne. Podría renovar con el City, irse a Arabia Saudí o la MLS, o incluso retirarse en otro club.

