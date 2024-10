Luis Advíncula podría perderse la fecha doble de las Eliminatorias

El cuerpo técnico de Jorge Fossati no ha contemplado llamar a nuevos jugadores para cubrir las bajas en las bandas

Uno de los jugadores clave que podría quedar fuera de la fecha doble de las Eliminatorias es Luis Advíncula, quien llegó al Perú para unirse a los entrenamientos y se sometió a una resonancia magnética tras una molestia física. Aunque aún no se ha emitido un parte médico oficial, indica que el caso de Advíncula es complicado y es probable que no juegue ante Uruguay.

Las bajas no terminan ahí. Gianluca Lapadula y Renato Tapia, dos de los titulares indiscutibles bajo el mando de Jorge Fossati, también están fuera de la convocatoria debido a problemas físicos. Además, Miguel Trauco y Pedro Aquino no fueron citados por la misma razón, mientras que Wilder Cartagena no podrá estar presente en el partido ante Uruguay por acumulación de tarjetas amarillas. Estas ausencias complican seriamente la planificación del técnico uruguayo.

El caso de Advíncula es especialmente preocupante, ya que su versatilidad era clave para cubrir la banda izquierda ante la suspensión de Marcos López. Ante Uruguay, Fossati tendrá que encontrar soluciones con un plantel reducido. Con su esquema habitual de 1-3-5-2, las dos opciones naturales para cubrir las bandas son Andy Polo y Oliver Sonne, quienes han sido considerados en las últimas convocatorias.

¿Quién sería el recambio de Luis Advíncula?

Andy Polo ha jugado principalmente por la banda derecha desde la llegada de Fossati, mientras que Oliver Sonne, quien debutó bajo su mando, ha sido utilizado tanto por derecha como por izquierda en los seis partidos que ha disputado con la selección. Sonne ha tenido más oportunidades en la banda izquierda que Polo, lo que lo convierte en una opción más probable para ocupar ese puesto.