Los países que no han registrado ningún caso de coronavirus

Hasta 1982, las lejanas y paradisíacas islas de Palaos no contaban con ningún hotel. Ese año se inauguró el primer alojamiento turístico y desde entonces, este país, rodeada por las aguas celestes del océano Pacífico, ha disfrutado del auge del turismo. En 2019 llegaron a Palaos 90.000 turistas, cinco veces la población total. Según los datos recogidos por el FMI (Fondo Monetario Internacional), en 2017 el turismo representó el 40% del PIB del país.

Pero eso fue antes de la pandemia de covid-19. Las fronteras de Palaos han permanecido cerradas desde finales de marzo y es uno de los diez países del mundo sin casos confirmados (contando sólo los países miembros plenos de Naciones Unidas y excluyendo a Corea del Norte y Turkmenistán). Sin embargo, aunque no se ha registrado ni un solo caso, el virus de alguna manera sí ha devastado el país.

Los hoteles están cerrados, los restaurantes vacíos y las tiendas de souvenirs no venden nada. Los únicos huéspedes que tienen ahora los hoteles son los residentes que regresan a la isla y están obligados a guardar cuarentena.

Países sin casos registrados de covid-19

Palaos

Micronesia

Islas Marshall

Nauru

Kiribati

Islas Salomón

Tuvalu

Samoa

Tonga

Vanuatu

“El océano aquí es mucho más bonito que en cualquier otro lugar del mundo”, dice Brian Lee, gerente y copropietario del Hotel Palau.

Antes de la pandemia, sus 54 habitaciones tenían una ocupación del 70% al 80%. Pero cuando las fronteras se cerraron, no hubo nada a lo que recurrir. “Es un país pequeño, así que es normal que la gente local no se quede en Palaos”, dice Brian. El hotel tiene alrededor de 20 empleados y los ha mantenido a todos, aunque con horario reducido. “Trato de encontrarles trabajo haciendo otras tareas como mantenimiento, renovación, etc”, dice. Sin embargo, los hoteles vacíos no pueden mantenerse ni renovarse para siempre.

Apoyo estatal

Brian no culpa al gobierno, que ha ofrecido apoyo financiero a los residentes y, después de todo, ha mantenido alejado al virus. “Creo que han hecho un buen trabajo”, dice. Y, sin embargo, para que el primer hotel que hubo en Palaos sobreviva, algo tiene que cambiar pronto.

El presidente anunció recientemente que los viajes aéreos “esenciales” podrían reanudarse el 1 de septiembre. Mientras tanto, ha habido rumores de que se instauraría un “corredor aéreo” con Taiwán que permitiría la visita de turistas. Pero para Brian, la medida podría llegar demasiado tarde.

“Creo que tienen que empezar a reabrir de nuevo. Tal vez podamos tener burbujas de viajes con Nueva Zelanda y países del entorno. De lo contrario, nadie podrá sobrevivir aquí“.

El caso de las Islas Marshall

A unos 4.000 km al este a través del vasto Océano Pacífico, las Islas Marshall también permanecen libres de covid-19. Pero, como Palaos, no tener casos también ha tenido un impacto. El Hotel Robert Reimers se encuentra en una franja de tierra en el atolón principal, Majuro, con una laguna a un lado y el océano al otro.

Antes de la pandemia, las 37 habitaciones tenían una ocupación del 75% al 88%. Sus huéspedes llegaban principalmente de Asia, del Pacífico o “el continente” (Estados Unidos). Desde que se cerraron las fronteras a principios de marzo, la ocupación ha caído a entre el 3% y el 5%.

“Algunos de nuestros huéspedes vienen de las islas exteriores”, dice Sophia Fowler, que trabaja para el grupo hotelero.

A nivel nacional, se espera que el país pierda más de 700 puestos de trabajo en la recesión post-covid, la mayor caída desde 1997. De ellos, 258 estarán en el sector de hoteles y restaurantes.

También la pesca

Pero el autoaislamiento afecta a sectores más allá del turismo, y las Islas Marshall dependen mucho menos de los turistas que Palaos. El problema para estas islas es la industria pesquera. Para mantener el país libre de covid-19, los barcos que han estado en países infectados tienen prohibido ingresar a sus puertos.

Otros barcos, incluidos los buques tanque de combustible y los portacontenedores, deben pasar 14 días en el mar antes de atracar. Las licencias de pesca están suspendidas y se ha rebajado el número de vuelos de carga. El efecto es claro.

Las Islas Marshall están especializadas en peces de acuario, el más popular es el pez ángel llama, pero las exportaciones cayeron un 50%, según un informe estadounidense. El envío de atún sashimi se redujo en la misma cantidad. Otras industrias pesqueras esperan una caída del 30% durante el año.

En resumen, se puede mantener el virus fuera del país, pero luchar contra sus efectos en la economía es distinto. Así que al final el covid-19 te arrastra de una forma u otra. Sophia Fowler “espera” que las cosas vuelvan a la normalidad para el país y el Hotel Robert Reimers el próximo año.

Pero aunque el cierre de las fronteras ha empobrecido a los países sin casos de covid, no todos quieren salir del confinamiento. El doctor Len Tarivonda es el director de salud pública en Vanuatu, otra isla del Pacífico con una población de 300.000 habitantes.

Aunque trabaja en la capital, Port Vila, es de Ambae, una isla de 10.000 habitantes a unos 275 kilómetros al norte. “La mayoría de los habitantes [de Ambae] prefiere que la frontera se mantenga cerrada el mayor tiempo posible”, cuenta.