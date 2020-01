Los latigazos del Men (04-01-2020)

PARECE DISCO RAYADO

El presidente Vizcarra volvió ayer con el mismo mensaje. Reiteró su llamado a la ciudadanía a emitir un voto informado. “Para ello, la población, a través de la madurez cívica que va adquiriendo, estoy seguro de que revisará, analizará las diferentes propuestas que hacen los partidos políticos a través de sus candidatos, y elegirá a los mejores”, dijo…Ojalá pues cuñao…

DEBATES EN PROVINCIAS

En las regiones, los candidatos ya tienen fecha para sus debates. Se realizarán el lunes 13 de enero en Pasco, Apurímac, Amazonas, Huancavelica, Arequipa, Loreto, Piura y Cusco; el martes 14 en Áncash, Junín, Madre de Dios, San Martín, Ayacucho, Cajamarca, Tacna y Lima Provincias; el miércoles 15 en Ica, Ucayali, Moquegua, Tumbes, Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Puno. Concluirán el sábado 18 en el Callao. ¿Habrá bronca?

¿OTRA MINISTRA SIN EXPERIENCIA?

La Ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, está a punto de ser declarada persona no grata por los piuranos. Es que hasta ahora no se les pasa que haya declarado muy suelta de huesos que “No hay inundaciones…el agua está empozada´. Un poco más y jura que no es lluvia, sino que San Pedro está llorando…Gua paisano…

¿Y LOS PEAJES?

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se apuntó un porotazo al lograr anular el peaje en la avenida Separadora Industial. Fácil se va como sucesor de Muñoz en Lima, quien ya cumplió un año y no se le ve nada. Hasta le critican que puso el pico y placa para no hacer obras de infraestructura vial en la ciudad.

VILLARÁN II

En redes sociales ya bautizaron a Muñoz como Villarán II, porque tal como su gestión, no va a dejar un buen recuerdo y encima pareciera que defiende los peajes de la corrupción, porque por lo menos hubiera hecho la denuncia y abierto un proceso judicial para eliminarlos porque son producto de un acuerdo corrupto para que nos roben a todos los limeños. ¿O mejor que venga el gringo Karl?