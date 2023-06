Los feriados y los días no laborables que restan en el 2023 en Perú

Los feriados o días no laborales son siempre una oportunidad para el tiempo en familia, viajar o desarrollar actividades pendientes que no pueden hacerse por el trabajo o estudio. Por esa razón, en esta nota te contamos cuáles son los feriados calendarios y los días no laborables que restan en el 2023.

Vale precisar que los feriados calendario son descansos remunerados que no se compensan y que, además, permite al trabajador el cobro de triple salario si le toca trabajar ese día.

En cambio, en los días no laborables, las horas dejadas de laborar son compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública o privada, en función a sus propias necesidades.

En ambos casos -feriados y días no laborables- se trata de fechas cuyo fin es impulsar el turismo interno, rubro fundamental para la reactivación del sector, al generar puestos de trabajo y dinamizar la economía del país.

Leer también [“Callao aspira a convertirse en la capital del ceviche del Perú”]

A continuación te indicamos cuáles con los feriados que faltan en el 2023:

Jueves 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Viernes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Sábado 29 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos.

Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Viernes 8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Sábado 9 diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 25 diciembre: Navidad.

¿Cuánto debes percibir si trabajas un feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) del Ministerio de Trabajo explica que, si laboras de forma presencial o remota un día feriado, deberás percibir dos remuneraciones diarias adicionales a tu remuneración total del mes.

¿Cómo se calcula?

Sunafil explicó que en el caso de que tu remuneración mensual sea de S/ 1,025, tu remuneración diaria es de S/ 34.17. Ello se deduce al hacer una división de tu sueldo entre 30 días (1025/30).

Al saber cuánto percibes por día, puedes calcular cuál sería tu pago. Te correspondería lo siguiente:

Una remuneración por el trabajo realizado: S/34.17

Una remuneración por la sobretasa del 100%: S/34.17

En total sería S/68.34 por cada feriado laborado adicional a tu remuneración mensual.

Entonces, S/68.34 x 2 feriados laborados = S/ 136.68.

A fin de mes, recibirás en total S/1161.68.

Cabe señalar que, en caso de que tu empleador te otorgue días de descanso en sustitución a cada feriado laborado, ya no percibirás la suma adicional, precisa Sunafil.

Leer también [El requisito oficial para devolución del Fonavi ES EL CERAD]

Días no laborables que restan en el 2023

De acuerdo al Decreto Supremo 151-2022-PCM, los días no laborables que restan para el 2023 son los siguientes:

Viernes 30 de junio de 2023.

Jueves 27 de julio de 2023.

Lunes 9 de octubre de 2023.

Jueves 7 de diciembre de 2023.

Martes 26 de diciembre de 2023.

Martes 2 de enero de 2024.

Compensación de horas por días no laborables

El decreto precisa que las horas dejadas de laborar durante los días no laborables serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.

En el caso del sector privado, establece que los centros de trabajo del sector privado podrán acogerse a lo dispuesto, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo, decidirá el empleador.

Infracciones

Los empleadores que no cumplan con realizar el pago adicional u otorgar la compensación del descanso sustitutorio por los feriados laborados estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de derechos laborales. Las multas, dependiendo del tipo de la empresa (micro, pequeña y no mype), pueden fluctuar entre S/ 1,058 a S/ 241,638.