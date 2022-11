Sigue leyendo y descubre todo lo que necesitas sobre el mundial a realizar en el país qatarí

El mundial de Qatar será recordado cómo uno de los más extravagantes, polémicos y, por si fuera poco, el último con el formato de 32 selecciones. A continuación, te contamos todos los datos curiosos que deja este mundial.

Primera copa del mundo de fútbol de invierno

Durante años, estuvimos acostumbrados a que la cita mundialista fuera disputada en junio. Los jugadores solían terminar las temporadas con sus clubes para centrarse en alcanzar la gloria con su selección. Sin embargo, se decidió hacer una excepción.

Qatar es un país desértico, por lo que se plantearon diversas soluciones para evitar que los jugadores fueran exigidos a jugar 90 minutos a una temperatura de 50 °C correspondiente al verano.

En primera instancia, se planteó jugar tres tiempos de 30 minutos cada uno, pero la propuesta fue rechazada para no perder la esencia original. Así que la solución más idónea, fue jugar en pleno invierno.

El mundial más caro

Antes de esta cita mundialista, Brasil 2014 se había lucido ante el mundo, invirtiendo 15 mil millones de dólares para albergar el mundial. No obstante, el país árabe sobrepasó todos esos límites.

No es secreto el poderío económico a causa del petróleo y gas natural, que convierte a Qatar en el país con la mayor renta per cápita del mundo. La inversión total para este certamen será superior a los 220 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el más caro de toda la historia del fútbol.

El país más pequeño en albergar un mundial

Tuvieron que pasar 100 años para que se rompiera el récord que ostentaba Uruguay en sus vitrinas, ¿por qué? Su población es de poco menos de tres millones de personas. Por otra parte, a nivel geográfico, Qatar es el país más pequeño en albergar un mundial, con una superficie ligeramente superior a los 11 mil kilómetros cuadrados.

Un país desértico y plano

La altura no será un impedimento para los jugadores, ya que Qatar es el segundo país más plano del mundo, con una elevación promedio de 28 metros. El punto más alto es el pico Kurain Abu al-Baúl con 103 metros de altura sobre el nivel del mar.

Aunque, eso no es todo; el país es uno de los cuatro en el mundo que no posee bosques debido a que se encuentra en mitad del desierto. Sin embargo, resulta único porque se puede apreciar como el mar se encuentra con el desierto. Esta creación posee un ecosistema propio y varios tipos de flora y fauna.

Cercanía entre los estadios

Al ser un país muy pequeño, resultará bastante fácil trasladarse de un estadio a otro. Se tiene que ningún estadio está a más de 60 kilómetros del otro, así que si estás por allá, podrás ver varios partidos en un mismo día.

¿Estará prohibido el alcohol?

Los árabes son conocidos por ser muy estrictos y severos en cuanto a sus reglas. Tanto así que estará prohibido consumir bebidas alcohólicas en las calles y cualquier otro evento que sea llevado a cabo al aire libre.

No obstante, habrá zonas conocidas como Fan Fest, dónde las personas podrán reunirse e ingerir cualquier tipo de bebida alcohólica.

Estadios con aire acondicionado

Sabemos el calor que hace en el desierto, lo cual hizo que por primera vez se decidiera jugar en invierno en vez de verano. La infraestructura permitirá a los hinchas y jugadores tener una experiencia un poco más fresca, con la implementación de aires acondicionados.

Una final de puro lujo

Los qataríes querían hacer uso de su poderío económico, por lo que decidieron construir una isla artificial ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Doha. Lusail, será la sede del partido inaugural y la final. Su estadio está repleto de puro lujo, ya que cuenta con palcos y hoteles; pudiendo alojar un máximo de 94500 espectadores.

Primer mundial en permitir cinco modificaciones por partido

A raíz de la pandemia por COVID, se implementó en clubes las cinco modificaciones por partido. El mundial de Qatar no será la excepción, por lo que cada selección podrá realizar un total de cinco modificaciones en los 90 minutos reglamentarios. En caso de que exista tiempo extra, será permitido un sexto cambio.

La tecnología dice presente en el terreno de juego

En Rusia 2018 habíamos podido presenciar la tecnología del VAR, pero nada se ha detenido ahí. Para este mundial, dirá presente la tecnología de fuera de lugar automático. La instalación de 12 cámaras en los estadios, se encargará de captar los movimientos del balón y 29 puntos de datos de cada jugador, incluyendo partes del cuerpo que se tienen en cuenta para determinar si se está en posición ilícita o no.

Por otra parte, el balón dispone de un sensor que permite conocer el momento exacto en que el balón es golpeado, transmitiendo los datos a las cámaras para evaluar con exactitud la salida del balón con relación a la posición del jugador.

El mundial de Qatar trae consigo mucho frenesí, es por ello que no puedes perderte ningún detalle.