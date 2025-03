Lo mataron en la puerta de su casa

Un vendedor de autopartes fue acribillado en la puerta de su propia vivienda en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Víctima había recibido amenazas previo al atentado en su contra. La familia exigió investigar el caso.

En Naranjal, ubicado en el distrito de SMP se vivió un terrible suceso que le costó la vida a un padre de familia.

La víctima fue identificada como Alberto Goycochea Alcántara, quien era padre de 3 menores de edad y por su labor era conocido en la localidad de Comas. Según mencionó el hermano del fallecido, previó al crimen en contra de su familiar, este ya había recibido amenazas extorsivas.

Leer también [Senamhi alertó que lluvias afectarán a varias regiones del país]

“Fue terrorífico ver a mi hermano tendido ahí, lleno de sangre. La verdad que no hay autoridades porque no se ve la presencia de las autoridades. En el país pasa muchas cosas y no hay nada”, declaró el hermano de la víctima. El comerciante tenía desde hace aproximadamente 20 años un negocio de venta de autopartes en el mercado conocido como ‘La 50’.