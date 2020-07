‘Chata’ Johanna vacila a Dyango

No lo suelta. La jurado de “Yo soy” no deja de mostrar su asombro por el talento de Jairo Tafur, quien es imitador de Dyango. Pues en la última edición del programa, el artista impactó por su impecable presentación y Johanna San Miguel no pudo evitar tirarle flores, al punto de sonrojarlo.

La popular ‘Queca’ no pudo controlar sus emociones y lanzó fuerte piropos al imitador de Dyango, quien se sonrojó al escuchar las palabras de la actriz.

“Me tengo que agarrar del asiento y girar en mi propio eje. Dios mío, agárrenme porque me lanzo y te muerdo el cuello. Te amo, que churro eres“, expresó Johanna San Miguel.