Lita Pezo: “Quiero demostrar que los sueños sí se pueden cumplir”

Por: Olivia Chava

Lita Pezo se prepara para una actuación crucial en Viña del Mar, confiando en su preparación y el apoyo del público chileno. Reflexiona sobre su evolución y destaca su videoclip “Luchadora”

La destacada cantante peruana Lita Pezo se prepara para su participación en Viña del Mar, considerando este hito como un gran logro en su carrera. A pesar de la exigencia del público, confía en su preparación y en el cariño de la audiencia chilena. La artista reflexiona sobre su evolución y el respaldo recibido, resaltando su emotivo videoclip “Luchadora”. Con preferencia por la balada pop, Lita anticipa emocionantes proyectos futuros y valora las oportunidades brindadas a artistas jóvenes. Agradecida por el apoyo de figuras como Eva Ayllon y José Abraham, Lita llevará un mensaje de perseverancia al escenario de Viña del Mar, evidenciando que los sueños se cumplen con fe y esfuerzo.

¿Que significa para ti tu próxima participación en Viña del Mar?

Mi participación en Viña del Mar. Para mí significa un gran paso en mi carrera, es algo que a mí me emociona y que venía buscando desde hace muy pequeña porque siempre ha estado, digamos, en este ambiente de festivales y ahora está representando a mi país, a mi ciudad Iquitos. Es definitivamente un logro para mí, independientemente de los resultados.

LEE:

¿Sientes algún miedo ante la conocida presencia del “monstruo de la Quinta Vergara”?

Sí sé que el público de la Quinta Vergara es bastante exigente. Es por eso que de alguna manera me estoy preparando no solamente vocal, sino también mentalmente porque en un concurso todo puede pasar. Pero estoy con la fe y la confianza de que el público chileno, además, porque ya he tenido la oportunidad de poder ir dos veces allá, siempre me ha recibido con mucho cariño y espero que esto no sea la excepción.

¿Alguna vez fuiste abucheada o recibiste pifias del público?

Hasta el momento no he tenido ni una mala experiencia, gracias a Dios.

¿Consideras que has recibido más o el mismo apoyo de parte del público cantando tus propias canciones que cuando cantabas como Pantoja?

Al principio fue difícil poder separar el personaje, pero gracias a Dios ahora han entendido este proceso, la decisión mía. Además, he ampliado mucho más mi público y es algo que me emociona mucho. Entonces agradezco bastante al público que me ha apoyado desde muy pequeña y que sigue hasta ahora.

¿Qué te inspiró a compartir aspectos tan personales de tu vida en el video musical de “Luchadora”?

Esta canción me la compuso el maestro José abraham que la escribió netamente para mi a diferencia de la otra canción que es “Me cansé de ti”. Esta la escribió basada en mi historia. considero personalmente que es un regalo y una de las más importantes que he interpretado hasta ahora. Para el video musical, como es tan personal, quería ser honesta con él la interpretación y a través de mi historia rendir homenaje a todas las personas que luchan dia a dia por alcanzar sus sueños. En el videoclip de la canción “Luchadora” hay puntos bastante importantes que han marcado mi vida y que me han ayudado a ser quien soy ahora y que por supuesto sigue aprendiendo.

Si pudieras interpretar un género musical completamente diferente al tuyo en Viña del Mar, ¿cuál sería?

Otro género musical en Viña sería interesante. Me encantan los boleros, la cumbia, pero si tuviera que elegir una. no sabría. Creo que para Viña sería siempre una balada pop.

Luego de tu participación en Viña ya tienes otros proyectos musicales?

Sí, tengo muchos proyectos, que antes de la gran noticia de mi participación, ya los tenía pensado y los voy a estar compartiendo desde mis redes sociales y más detalles de todo lo que haré.

¿Cuál es tu perspectiva sobre la importancia de brindar la oportunidad a artistas jóvenes para representar al país?

Me parece genial que brinden oportunidades a los artistas jóvenes y emergentes porque definitivamente nos brinda experiencia, nos da muchas oportunidades para que más público conozca nuestra música que es lo que todos queremos.

¿ En cuanto a personajes públicos que hayan influenciado en tu desarrollo profesional, a quienes podrías mencionar?

Gracias a Dios, en este camino que es bastante difícil. Al principio fue difícil encontrar a las personas idóneas, pero ahora agradezco porque todo llegó a su momento. Tengo muchas personas que me están ayudando. Una de ellas es la maestra Eva Ayllon y el maestro José Abraham, quien es mi productor musical, y quien me ha dado la oportunidad a pesar de no conocerme personalmente.

Finalmente, ¿Nos podrías comentar un poco de la propuesta que llevarás al escenario en Viña?

Bueno, la propuesta y más que todo el mensaje que queremos hacer llegar a todo el público es que los sueños sí se pueden cumplir cuando uno lucha por ellos. A través de mi historia quiero rendir homenaje a todos, porque todos somos luchadores de nuestra propia historia. En mi caso, en la música desde pequeña, cuando inicie en mi ciudad, Iquitos, ahora en la Quinta Vergara. Definitivamente, eso demuestra que todo se puede cumplir con mucha fe y mucho trabajo.