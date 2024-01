Paolo Guerrero: “Alianza Lima no me ha hecho llegar nada”

Guerrero aún no ha recibido oferta de Alianza Lima para esta temporada y pide paciencia para adaptarse a la idea de Fossati en la Selección

Paolo Guerrero, quien celebró sus 40 años el lunes, regresó a Perú para decidir su trayectoria profesional. El experimentado delantero tuvo un 2023 con un papel más destacado en comparación con las dos temporadas anteriores, no solo mejorando su registro goleador, sino también contribuyendo a la obtención de títulos.

“Estoy esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto, algo bueno. Un proyecto que sea para ganar una copa internacional”, mencionó Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero, lejos de Alianza Lima

El ‘Depredador’, que nunca ha jugado en un club peruano a nivel profesional, fue preguntado acerca de la posibilidad de unirse a Alianza Lima, equipo del que es hincha y que competirá en la Copa Libertadores en 2024.

“Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como siempre lo dije, no voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan y todo eso”, manifestó sobre el elenco blanquiazul.

Hace unos días, en una entrevista con RPP, el delantero expresó que consideró la posibilidad de unirse al equipo de La Victoria, pero las conversaciones con un representante del club no avanzaron.

Fossati, el nuevo entrenador de la Selección

Paolo Guerrero, el máximo goleador de la Selección Peruana, regresó al equipo el año pasado para participar en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 bajo la dirección de Juan Reynoso. Ahora, con el nuevo entrenador uruguayo Jorge Fossati, el futbolista enfatizó la importancia de respetar el proceso de trabajo.

“¿Sistema de juego con 3 defensas? Es cuestión de trabajo, de tiempo y que se respeten los procesos. Ahora ha entrado el entrenador Fossati, un cambio radical, otra forma de juego, de pensamiento. Cambia todo, hay que tener paciencia, debemos captar la idea del entrenador, ajustar, adaptarnos al nuevo entrenador”, señaló.

Guerrero ha participado en todos los partidos de Perú hasta ahora en las Eliminatorias, siendo titular en cuatro ocasiones. Aunque el equipo se encuentra en la última posición de la tabla, está a solo tres puntos del séptimo lugar, que otorga la oportunidad de disputar el repechaje para la Copa Mundial.

