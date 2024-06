Con polémica por algunas ausencias, el ‘Tigre’ presentó la nómina de 26 futbolistas que afrontarán el torneo continental. Y tras su amistoso con Paraguay, quedaron listo para su debut ante Perú

No falta nada para que arranque la Copa América 2024 y muchas selecciones están presentando su lista de convocados. Ricardo Gareca no se quedó atrás y también confirmó su nómina para afrontar el torneo Conmebol. El ‘Tigre’ dio a conocer a los 26 jugadores y reafirmó su decisión de no llevar a Arturo Vidal y Gary Medel, los máximos referentes de la Selección de Chile.

A pesar de las especulaciones de que ambos experimentados serían considerados para la competición en Estados Unidos, el técnico argentino decidió no hacerlo, desatando nuevamente la polémica entre los ‘mapochos’. Ambos jugadores tampoco fueron llamados para el amistoso contra Paraguay por la fecha FIFA.

Novedades y Ausencias

Gareca incluyó a Nicolás Fernández y Esteban Pavez, presentando una sorpresiva convocatoria donde el liderazgo de Claudio Bravo, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas se combina con la proyección de los juveniles.

La Selección Chilena llegará a la Copa con solo un encuentro de preparación, enfrentando a los ‘guaraníes’ y celebrando un contundente triunfo por 3-0 en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, el pasado 11 de junio. Doblete de Víctor Dávila y anotación de Vargas fueron los protagonistas del vibrante duelo.

Lista de Convocados de Chile para la Copa América 2024

Arqueros : Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo).

: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing), Brayan Cortés (Colo Colo). Defensas : Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse), Guillermo Maripán (Mónaco), Paulo Díaz (River), Igor Lichnovsky (América), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Nicolás Fernández (Audax Italiano).

: Matías Catalán (Talleres), Mauricio Isla (Independiente), Gabriel Suazo (Toulouse), Guillermo Maripán (Mónaco), Paulo Díaz (River), Igor Lichnovsky (América), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Nicolás Fernández (Audax Italiano). Mediocampistas : Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Núñez (Norwich City), Rodrigo Echeverría (Huracán), César Pérez (Unión La Calera), Diego Valdés (América), Esteban Pávez (Colo Colo).

: Erick Pulgar (Flamengo), Marcelino Núñez (Norwich City), Rodrigo Echeverría (Huracán), César Pérez (Unión La Calera), Diego Valdés (América), Esteban Pávez (Colo Colo). Delanteros: Ben Brereton (Sheffield United), Alexis Sánchez (Inter), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro), Darío Osorio (Midtjylland), Víctor Dávila (CSKA), Marcos Bolados (Colo Colo), Maximiliano Guerrero (U. de Chile), Cristian Zavala (Colo Colo).

Ricardo Gareca Explicó Ausencia de Arturo Vidal

El ‘Tigre’ ya había dado su posición sobre las ausencias de Arturo Vidal y Gary Medel para la fecha FIFA de cara a la Copa América 2024. Explicó la razón por la que decidió no convocarlos para enfrentar a Paraguay, pero aseguró que siempre tendrán las puertas abiertas de la selección chilena.

Debut de Chile en la Copa América 2024

La selección chilena integra el Grupo A junto a Perú, Argentina y Canadá. Su debut será frente a la ‘blanquirroja’ este viernes 21 de junio a las 19:00 horas en el AT&T Stadium, Texas. Este duelo genera mucha expectativa debido a que será el reencuentro de Ricardo Gareca con el combinado peruano después de su sorpresiva salida tras quedar eliminados del Mundial Qatar 2022.

El segundo choque de los ‘mapochos’ será con los ‘albicelestes’ el martes 25 de junio a las 20:00 horas en el MetLife Stadium, New Jersey. Terminarán la fase de grupos frente a los canadienses el próximo 29 de junio a las 19:00 horas en Exploria Stadium, Orlando.

