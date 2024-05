Liberan a empresario minero secuestrado en Trujillo

El director de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que Emilio Julca Huamán, conocido como ‘Pantera’, se encuentra con sus seres queridos

Hace una semana, delincuentes armados atentaron contra la camioneta del empresario minero Emilio Julca Huamán, conocido como ‘Pantera’, con la intención de secuestrarlo. Durante el ataque, dos trabajadores que lo acompañaban fueron asesinados. Después de varios días en cautiverio, el director de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó la liberación de Julca Huamán, gracias al pago realizado por su familia.

Víctor Zanabria pidió no vincular los secuestros con grupos criminales hasta que no se confirme su participación. Se mencionó la posibilidad de que se trate de “organizaciones eventuales” que ejecutan secuestros basados en información previa obtenida de familiares o redes sociales. Sin embargo, no se descartó la participación de la banda criminal ‘Los Pulpos’, conocida por operar en Trujillo.

El ministro del Interior, Juan José Santivánez, confirmó la liberación del empresario y lamentó el asesinato de sus dos colaboradores. Santivánez indicó que las investigaciones para capturar a los responsables están en curso.

Detalles del secuestro y asesinato

Los cuerpos de los trabajadores Johana Isabel Henríquez Sánchez, de 21 años, y Ezequiel Alayo Neyra, de 31 años, fueron encontrados en una carretera de Huamachuco. Los sicarios interceptaron la camioneta en el caserío de Coipín, sector Cañari, llevándolos a una zona desolada para cometer el ataque. Inicialmente, la PNP presumió que se trataba de un secuestro, lo que se confirmó con el pago del rescate por parte de la familia de Julca Huamán.

Canales de ayuda

En caso de ser testigo de un secuestro, es importante comunicarte con las autoridades:

Dirígete o comunícate al 105 (PNP)

Brinda toda la información posible

Recuerda que no debes esperar 24 horas para denunciar

