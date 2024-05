Jackeline Salazar: Delincuentes difunden audios de la empresaria secuestrada

El comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, ha informado que se ha identificado a algunos de los delincuentes involucrados

El caso de Jackeline Salazar Flores, la empresaria de Los Olivos, víctima de secuestro, tomó otro rumbo dramático que pondría en riesgo vida. Y es que los secuestradores difundieron unos audios en el que, presumiblemente, Jackeline, implora a su familia que pague su rescate, entre llantos y súplicas.

En el audio, la supuesta víctima ruega a su familia que reúna el dinero para su liberación, expresando: “Papi, soy Jackie, por favor consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño”.

Además, menciona que los secuestradores están al tanto del movimiento de búsqueda de la Policía Nacional.

Jackeline Salazar ruega por su vida

La empresaria también suplica a sus tíos, rogándoles que se comuniquen con el resto de su familia, ya que estos tienen información sobre las propiedades familiares que podrían utilizarse para juntar el dinero del rescate.

“Me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te diga, solo haz eso para que me liberen”. menciona la empresaria en el audio.

La PNP continúa con la investigación y búsqueda de Salazar Flores, quien fue secuestrada el pasado 13 de mayo en Los Olivos. El incidente fue captado por cámaras de seguridad, mostrando cómo tres individuos armados y vestidos con chalecos policiales la obligaron a abandonar su vehículo y la llevaron consigo.