Alquilaron stand para robar joyerías

En la madrugada de ayer, delincuentes asaltaron la galería La Molina II, ubicada en la avenida La Molina, a la altura del cruce con la avenida Javier Prado. Los sujetos hirieron a los vigilantes y robaron los productos de nueve joyerías.

Según la información preliminar, los delincuentes alquilaron un puesto, esperaron a que no hubiera comerciantes presentes y luego redujeron a las víctimas a mano armada.

Tras el asalto en la Galería La Molina II, uno de los propietarios de una de las joyerías robadas señaló que aún no conoce los daños ocasionados en su puesto, pero que pertenece a su madre durante más de 20 años.

La PNP inició las investigaciones al respecto, solicitaron las declaraciones de los testigos y de los comerciantes, además recopilaron las pruebas encontradas en el lugar.