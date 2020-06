Laura Bozzo le miente a mexicanos: “Fui Ministra de Cultura en Perú”

Tras la vergonzosa pelea que protagonizó con el actor Alfredo Adame. La prensa mexicana ha buscado las declaraciones de Laura Bozzo, motivo por el cual ha sido invitada en varios programas, sin embargo sorprendió cuando reveló que había sido en nuestro país ministra de Cultura.

Las declaraciones de la popular ‘abogada de los pobres’ ha causado polémica y todo tipo de reacciones en Twitter, pues dicha información no es verídica, ya que el Ministerio de Cultura se creó en el 2010, cuando Laura ya vivía en el país azteca.

“El único problema que tuve con Alfredo fue hace algunos años, dije que los artistas no deberían incursionar en política. Yo, por ejemplo, fui elegida por el pueblo en Perú. Fui ministra de Cultura en Perú. Soy doctora en Derecho y Ciencas Políticas”, mencionó en el programa” El Gordo y la Flaca”.

Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, pues los usuarios no dudaron en criticar a Laura Bozzo por haberse atribuido un cargo que jamás ejerció en nuestro país.

“Me perdí un capítulo de la historia peruana: ¿Cuándo fue designada Laura Bozzo como ministra de Cultura?”, “Laura Bozzo engaña en el extranjero afirmando que fue ministra de Cultura”, fueron algunos comentarios.

Cabe mencionar, que la ‘abogada de los pobres’ ejerció el cargo como directora del Instituto Nacional de Cultura (INC) durante el primer gobierno del ex presidente Alan García, en 1987. Para luego ser nombrada como Directora Técnica del INC, cargo que ocupó hasta octubre de 1990.