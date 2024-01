‘Las Sabrosas de la Cumbia’ apoyan a Leslie Moscoso

José Córtez, esposo de la actriz cómica Leslie Moscoso, actualmente acusado de infiel

La líder de la orquesta ‘Las Sabrosas de la Cumbia’, Brenda Campos, reveló que José Córtez, esposo de la actriz cómica Leslie Moscoso, actualmente acusado de infiel, también le propuso ir a un hotel para coordinar un ‘contrato’, y la instó a que tenga valentía para denunciarlo por mal hombre.

“Se presentó como promotor en el 2019 y me citó en el hotel Westin para poder cerrar un contrato para actuar en tragamonedas y supuestamente para ir a Europa después, cuando le dije que iría con mi representante me contestó que no, quería que vaya sola, que solo quería hablar con ‘la reina del circo’ y no con mi agente, me insistió en que me pagaría 150 dólares para mi taxi, pero no fui’, narró Campos, quien contó que posteriormente persistía escribiéndole de madrugada pese a ser casado con la artista de ‘La Chola Chabuca’.

‘Es un perro, no es leal, tenía una esposa fiel y le paga de esa manera y encima ahora la amenaza, no lo veo como un varón. Le diría a Leslie que tenga fuerza y valor para hacer una denuncia y no se rinda, que no tema’, acotó la exitosa directora de la mencionada agrupación musical integrada por su persona, Estefani Valenzuela, Katty Moriete, Fresia Plasencia, Fernanda y la venezolana Calyna y que actuarán este 13 de enero en el restaurante Anta de Pueblo Libre, y el 14 de enero en Pimentel junto a ‘Las Diosas de Oro’ y Estrella Feijoo.

