Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los logros cinematográficos de Willem Dafoe fueron consagrados este lunes por la tarde en una emotiva ceremonia en el Paseo de la Fama de Hollywood. Después de su participación en más de 150 películas y cuatro nominaciones a los premios de la Academia, el actor estadounidense recibió la estrella número 2.768 en la categoría de películas.

Dafoe, de 68 años, conocido por su versatilidad y talento en títulos destacados como “Spider-Man”, “El Faro” y “Van Gogh, a las puertas de la Eternidad”, se convirtió en la primera celebridad en ser honrada con esta condecoración en el 2024.

La ceremonia, que contó con la presencia de su esposa, la actriz y directora italiana Giada Colagrande, fue también respaldada por dos amigos y colegas: Pedro Pascal y Mark Ruffalo, quienes elogiaron el impacto y la calidad del trabajo de Dafoe.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, destacó la trayectoria del actor, señalando su contribución al mundo cinematográfico. La estrella, otorgada en la categoría de películas, es un testimonio de la significativa carrera de Dafoe.

El actor expresó su felicidad durante el evento, admitiendo: “No puedo dejar de sonreír. Me siento como un verdadero idiota, pero esto es maravilloso”. En su discurso, Dafoe, que no ganó el Globo de Oro 2024, compartió su gratitud por ser parte de la comunidad artística y expresó su esperanza de que su trabajo pueda contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.

El reconocimiento no se limitó a la estrella; la Cámara de Comercio de Hollywood declaró el 8 de enero como el “Día de Willem Dafoe” en Hollywood, subrayando la importancia de su legado en la industria cinematográfica.

Willem Dafoe kisses his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/1cLUddVmHR

— Variety (@Variety) January 8, 2024