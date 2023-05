Larvas o parásitos energéticos generan los miedos en las personas

Las larvas energéticas se aprovechan de la energía vital, alimentándose de miedos y frustraciones. Es que alguna de las enfermedades que aparecen en el cuerpo físico, incluido el cáncer, han sido generadas por estos parásitos.

Es importante identificar una serie de patrones negativos que se repiten en la vida y así poder eliminarlas cuanto antes

Aunque no es frecuente tener larvas astrales podría sucederle a una importante cantidad de personas, por lo que es importante identificar una serie de patrones negativos que se repiten en la vida y así poder eliminarlas cuanto antes.

DÓNDE SE ALOJAN

Estos parásitos se pueden alojar en los cuerpos físico, etérico y astral. En el cuerpo físico, se suelen alojar en la cabeza, en las zonas dorsal, lumbar y sacra de la espalda, en la zona pélvica, en la vagina y/o útero, en el colon, etc., en general en toda cavidad interna, y en el sistema óseo.

CÓMO SE DETECTAN

En primer lugar, estos parásitos producen algunos antojos que nos obligan a consumir en exceso. Entre los antojos encontramos los siguientes: dulces y chocolates, alimentos pesados como carnes y alimentos condimentados, tomates, café, tabaco, comida chatarra, alcohol y mayormente azúcar.

También se manifiesta su presencia por el dolor de espalda, entre los omóplatos y/o la zona lumbar, además del cansancio excesivo, dificultad para dormir, visión borrosa, además de la sensación de tener un peso extra sobre nuestra espalda, similar a como si se cargara una mochila.

OTRAS SEÑALES

Les cuesta salir adelante, aunque lo intenten con empeño.

No encuentran las cosas que necesitan por mucho que las busquen.

Los insectos los siguen y los persigue una corriente de aire frío.

Sufren de ansiedad, depresión, opresión, tienen sueño inquieto y miedo repentino.

La comida se les pone agria fácilmente.

Tienen estrés, notan cansancio y antojos que no son sanos.

Intentos o tentaciones de suicidio y abuso de sustancias psicoadictivas.

Automutilación.

FACTORES DE RIESGO

Algún evento traumático o inesperado como la muerte de un familiar cercano o amigo

Aborto, adicciones, líneas telúricas, cirugía y envidia.

Pensamientos negativos o baja vibración. En general, personas, pensamientos o lugares que nos generan malestar.

Rodearse de personas negativas o que no desean el bien.

Al practicar mucho una habilidad o magia, ya que desgasta energía

CÓMO ELIMINARLOS

Huevo:

Pasarse un huevo por todo el cuerpo y después tirarlo puede ser muy efectivo al momento de realizar la limpieza.

Azufre:

Puedes colocarte azufre en polvo en los zapatos o aplicarte la barra de azufre por todo el cuerpo. Otra alternativa es colocar la barra de azufre debajo de la almohada.

Cuencos:

Los cuencos tibetanos son muy eficaces a la hora de limpiarse, ya que sirven para elevar y limpiar la vibración de los chakras.

Antakarana:

Este símbolo, además de ser bueno para la sanación y la meditación, es muy efectivo para limpiar los chakras. Colócalo en la pared encima de la cama. También sirve para optimizar cuartos y limpiar ambientes.

Incienso:

Limpiarse periódicamente con el humo del incienso puede mejorar los parásitos casi en su totalidad, ya que es muy efectivo. Lo mejor es hacerlo por todo el cuerpo y por la habitación, tratando de recorrer todos los ambientes.

Reiki:

El Reiki es de lo más efectivo al momento de realizar estas limpiezas, ya que trabaja con el flujo y la vibración de la energía. Hacer el Cho-ku-rei con líneas de fuego dorado, pronunciándolo 3 veces o más, tanto oral como mentalmente, es muy efectivo.

Piedra y Sal:

Se necesita un bol o recipiente de vidrio, un cuarzo cristal, un puñado de sal marina y agua mineral. Primero, coloca el agua en el recipiente y disuelve la sal. Una vez realizado, coloca el cuarzo. Luego colócalo debajo de la cama y déjalo por 7 días. Otra alternativa es darse un baño de sal. Una vez transcurrido el tiempo, si efectivamente había larvas, la piedra va a tener impregnada la sal, de manera que va a quedar cubierta completamente. También se cubrirá de sal el recipiente.

Es fundamental que no toques la piedra, ya que estará cargada de energías negativas, y al tocarla pueden volver a salir. Trata de tener el menor contacto posible con los utensilios. Una vez finalizado el proceso, tíralos a la basura. Si esto no ocurre, es probable que no haya larvas astrales, aunque puede haber excepciones. Lo recomendado es empezar al proceso la primera luna llena del mes.

Gemas:

Las indicadas para eliminar las larvas son la Rosa del desierto y la hematita. Lo mejor es usarlas como dijes o llevarlas siempre en el bolso o cartera. También puedes colocar una debajo de la almohada. Recuerda descargarlos cada una semana o 10 días porque, de lo contrario, puede no hacer efecto.

Gayatri Mantra:

Este mantra es uno de los más poderosos y sus altas vibraciones repele las bajas y malas vibraciones. Se recomienda recitarlo todos los días.

Llama Violeta:

De esa manera tendremos a nuestro alrededor una protección que va a impedir que energías negativas se acerquen, al mismo tiempo que purifica nuestro alrededor.

