Largas colas para pruebas de descarte en hospital de VES

Complicado escenario. Decenas de personas vienen haciendo cola en los últimos días durante varias horas para someterse a una prueba de descarte de la COVID-19 en los exteriores del Hospital Uldarico Roca, en Villa El Salvador (VES).

Durante un recorrido por este hospital de EsSalud al promediar el mediodía , las primeras personas en cola aseguraron haber llegado a las 9:00 a.m. y aún no eran atendidas. Los pacientes expresaron su molestia, al señalar que personal de seguridad del nosocomio salió a informales que recién a las 3:00 p.m. podrán ingresar, pero no para sacarse la prueba sino para recibir un ticket de atención.

La señora Estefa Quispe expresó su malestar con esta situación, ya que acudió a tomarse una prueba de descarte al sentirse mal, con síntomas que la hacen sospechar de que ha contraído la COVID-19. “Yo tengo malestar, una tos en exceso y dolor. Pero tengo que esperar. ¿Qué vamos a hacer?”, manifestó.