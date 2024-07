¡La NASA lo confiesa: sí teme ataque OVNI!

E.UU. RECONOCE QUE SOBREVUELAN LA TIERRA Y ALISTAN PLAN DE DEFENSA

Este 2024 fue señalado como el año en que Estados Unidos iría aceptando y revelando puntos antes no tocados sobre el fenómeno UFO. Según un informe de la NASA, los fenómenos aéreos no identificados, conocidos popularmente como OVNIS, han sido identificados como una potencial amenaza para el espacio aéreo de los Estados Unidos.

Si bien en este reporte no existen revelaciones extraordinarias sobre la existencia de vida extraterrestre en otros planetas, el equipo de expertos independientes nombrados por la NASA, informó que por el momento no tienen datos importantes que lleven a tener conclusiones científicas contundentes sobre los fenómenos anómalos no identificados.

Sin embargo, han hecho hincapié en que sea lo sea que se ha observado en el cielo, sí son un riesgo para el espacio aéreo.

A pesar de los numerosos testimonios e imágenes, la ausencia de observaciones consistentes, detalladas y contrastadas significa que actualmente no tenemos datos necesarios para llegar a conclusiones científicas definitivas

El grupo de expertos de la NASA indicó que los fenómenos aéreos no identificados son uno de los mayores misterios de nuestro planeta, porque en todo el mundo se han observado objetos en los cielos que no pueden identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos, pero lo cierto es que las observaciones de alta calidad son limitadas.

Los investigadores insistieron en que la naturaleza de la ciencia es explorar lo desconocido, y los datos son el lenguaje que utilizan los científicos para descubrir los secretos de nuestro universo y los que se han recopilado sobre la existencia de OVNIS son limitados.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, aseguró que no existe una sola prueba científica real que indique que estos objetos no identificados tengan un origen extraterrestre, pero, admitió, “no sabemos qué son”.

CREA DEPARTAMENTO PARA ESTUDIAR OVNIS

El titular de la NASA anunció la designación de un nuevo director, cuya identidad aún no ha sido revelada, con el propósito de abordar y dar sentido a las “anomalías en los cielos” que se han observado con frecuencia y que han puesto en la mente de millones de ciudadanos si existe vida extraterrestre.

“Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad“, dijo Bill Nelson.

Después de numerosos testimonios recogidos a lo largo de los años, la agencia estadounidense realizará un exhaustivo estudio que definen como un “desafío”. Para ello, se valdrá de nuevos métodos, las técnicas más novedosas y un marco de presentación de informes sistemático. “La NASA, con su amplia experiencia en estos dominios y su reputación global de apertura científica, se encuentra en una excelente posición para contribuir a los estudios”, concluyen.

El estudio lo firman 16 expertos independientes, todos ellos autoridades en su campo de estudio. Recomiendan a la NASA que “aproveche su amplia experiencia” y utilice los recursos de observación de la Tierra para estudiar las condiciones ambientales asociadas a los UAP. Con ello, se podrán eliminar las causas meteorológicas o naturales de los avistamientos.

Un estudio llevado a cabo por NASA durante 9 meses desde el año 2022 arroja luz acerca de la categorización y evaluación de datos de los objetos voladores no identificados (ovnis), reciente redefinidos como Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), registrados por distintas organizaciones civiles y gubernamentales. Entre sus participantes, el equipo contó con el apoyo de Nadia Drake, periodista y colaboradora de National Geographic sobre el espacio exterior.

¿CÓMO ES UN OVNI?

Según NASA, el término refiere a “observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica”. Es una redefinición de la palabra UFO (Objeto Volador no Identificado u OVNI) debido al reporte erróneo de numerosas luces en el cielo que, una vez investigadas, resultaron en planetas, cohetes, cometas o distintos objetos que deambulan en el cielo ordinariamente.

Al no poder identificarse como un objeto a priori, ya que podría tratarse de una entidad espacial como las mencionadas anteriormente, NASA decidió cambiar la perspectiva de objeto volador a fenómeno anómalo.

“Estudiar los UAP nos permite comprender el mundo que nos rodea, está en nuestro ADN”, expresó Daniel Evans, presentador de la reunión llevada a cabo por NASA el 31 de mayo de 2023, quien además estaba acompañado por la administradora asociada para la ciencia, Nicola Fox.

De acuerdo con los documentos presentados por NASA, la apariencia más común de los UAP está representada por las siguientes tendencias:

Su morfología puede ser esférica (47% del promedio), aunque también se han avistado UAPs con formas vectorizadas, cuadradas, rectangulares, incluso luces

Se caracterizan por su orientación atípica, acompañada de un tamaño promedio de entre 1 a 4 metros de diámetro y un color blanco, plateado o translúcido

La mayoría de los UAPs reportados se ubicaron a una altura entre 10 a 30 mil pies de altura, a una velocidad constante cercana a los mach 2 (velocidad del sonido que equivale a 2 469 kilómetros por hora). Sin embargo, no se identifica un motor que los propulsione.

Esta base de datos actualizada está compuesta por más de 650 casos recolectados durante los años 1996 y 2023 por los investigadores de NASA al utilizar diversas fuentes, como entidades civiles del gobierno y entidades comerciales; según indicó Fox.

Además, la científica señaló que todos los documentos relacionados con los UAPs son “material desclasificado”, lo que le permite al equipo comunicarse abiertamente y avanzar en la comprensión de estos fenómenos, tanto en la comunidad científica como el público en general.

Durante la rueda de prensa, se presentó un estudio observado por un dron MQ-9 en el año 2022 donde un orbe metálico de forma esférica atraviesa la región del Medio Oriente en el continente asiático. De acuerdo con NASA, la esfera que flota por encima del suelo aún es una incógnita para los profesionales a cargo del estudio y se encuentra en proceso de investigación.

Este orbe no “demostró capacidades técnicas enigmáticas y tampoco resultó una amenaza aparente para la seguridad aérea que lo vigilaba”, concluye el documento desclasificado por la agencia espacial norteamericana. Pero no supieron explicar si otras esferas similares fueron tripuladas por inteligencia no humana ¿No se animan a contar toda la verdad?

¿CUÁL ES EL PLAN DE LA NASA?

El plan aún es algo difuso, pero los principales obstáculos están claros: otras agencias del Gobierno. El nuevo director tendrá que poner especial énfasis en la cooperación intragubernamental (especialmente, con el Pentágono). Y lo cierto es que parecen buenos tiempos para ello: la reciente All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) es un departamento de defensa encargado de aportar luz a todo esto.

También están claras las herramientas. Al fin y al cabo, en la “era de oro” de los algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, la comisión cree que merece la pena usarlas de manera intensiva para ordenar y dar sentido a los millones de datos satelitales, de sensores y de imágenes que hay mirando el mundo.

Es lógico y es razonable. Mientras reconoce que los UAPs son “uno de los mayores misterios de nuestro planeta” también señala que las cosas “raras” solo aparecen frente a instrumentos mal calibrados, diseñados para otra cosa o sin nadie que revise, “cure” y conserve adecuadamente los datos que generan. Es hora de empezar a mirar con atención. Aunque, para ello, como reconoce la propia NASA, hay un problema mayor.

