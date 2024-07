¡En estos sitios de EE.UU., te secuestran los ET!

NATIONAL UFO REPORTING CENTER REVELA LUGARES DONDE HAY MÁS AVISTAMIENTOS DE OVNIS

Estados Unidos, o más bien El Pentágono, de mano de su portavoz Pat Ryder, aseguró que entre agosto de 2022 y abril de 2023 detectaron más de 270 ovnis (objeto volador no identificado). Unos datos interesantes para aquellos que creen en los ovnis, y para los que no, también.

Ryder informó que el pasado martes el Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional entregaron al Congreso el Informe Anual de UAP (ovnis en inglés) con el objetivo de analizar las amenazas potenciales que pueden afectar para la seguridad del país norteamericano.

“EE.UU se toma muy en serio cualquier incursión por aire, mar…”

“La seguridad de nuestro personal de servicio, nuestras bases e instalaciones y la protección de la seguridad de las operaciones estadounidenses en tierra, cielo, mar y espacio son primordiales“, dijo el portavoz del Pentágono, que a su vez aseguró que Estados Unidos se toma “muy en serio” cualquier amenaza o incursión en su espacio aéreo, terrestre o marítimo.

Los datos que ha analizado la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de Estados Unidos en total habla por sí solo: hasta 800 casos.

A mediados de septiembre de este año la NASA publicó y analizó un informe en el que aclaran que no han encontrado evidencias de que estos objetos voladores no identificados sean extraterrestres, pero inciden en que no saben lo que son. Así lo ha remarcado Bill Nelson, administrador de la Agencia Espacial Estadounidense. “La amenaza para el espacio aéreo es evidente”, revela la agencia.

¿Cuál es la ciudad con más avistamientos de OVNIS?

En un estudio reciente, se descubrió un intrigante dato que presenta la posibilidad de encuentros con seres de otro mundo. Aparentemente, en una región aparentemente tranquila de Estados Unidos es donde hay más chances de toparse con alienígenas.

Los datos, obtenidos del National UFO Reporting Center y analizados meticulosamente por expertos en ufología, revelan qué destinos fueron señalados como puntos recurrentes para los avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIS).

En un estudio reciente publicado por Casino.ca se determinó que Vermont es el estado líder indiscutible en avistamientos de OVNIS per cápita, según señala un artículo del sitio web Vandal Random.

El estado de Vermont se sitúa en el noreste de Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra. Comprende un total de 24.900 kilómetros cuadrados y limita con Massachusetts al sur, con New Hampshire al este, con Nueva York y el lago Champlain al oeste y con la provincia canadiense de Quebec al norte.

El estudio también destaca que otros estados siguen la misma tendencia, lo que sugiere una correlación entre la frecuencia de avistamientos y la posibilidad de abducciones alienígenas: Vermont, Washington y Montana.

¿Qué tendrán en común estos 3 lugares tan atractivos para los visitantes de otro mundo? Sin dudas, este interrogante abrirá más investigaciones en el campo de la ufología.

Le puede interesar [La Magia de las Espadas de los Samuráis: Un Viaje a Través del Tiempo]

¿Dónde no hay que preocuparse por los OVNIS?

Para aquellos preocupados por ser abducidos, el estudio ofrece un destino aparentemente seguro: Texas.

Con la calificación más baja en avistamientos de OVNIS per cápita, este estado parece ser menos atractivo para los seres de otro planeta en busca de sujetos de investigación.

En relación a cómo tratar la aparición o la detección de ovnis, la NASA también anunció hace meses la creación de un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados. Este equipo intentará encontrar sentido a las “anomalías en los cielos” que se encuentran frecuentemente. “Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad”, explicó Bill Nelson.