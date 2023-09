La lamentable situación de los servicios de salud en el Perú

De acuerdo al Minsa, en el Perú, nueve de cada diez postas y centros de salud presentan condiciones inadecuadas

El congresista fujimorista Hernando Guerra García falleció esta madrugada en la ciudad de Arequipa, puesto que no lo pudieron atender en el establecimiento de Punta de Bombón por un déficit de personal médico. Este sensible fallecimiento ha generado asombro y pesar entre las personas más cercanas a él. No obstante, también ha revelado la falta de adecuación de los servicios de salud en todo el territorio peruano. Según la información disponible hasta el momento, el congresista y primer vicepresidente del Congreso de la República llegó con vida a la posta médica de Punta de Bombón, Islay, en la región de Arequipa, después de sufrir una descompensación. Sin embargo, dicho centro de atención no disponía de un profesional médico presente, lo que imposibilitó su atención médica.

A consecuencia de esta situación, el empresario Hernando Guerra García tuvo que ser llevado al hospital de EsSalud Manuel Torres Muñoz, ubicado a aproximadamente una hora de distancia, aunque llegó sin signos vitales. Este incidente ha vuelto a poner de manifiesto las carencias que enfrenta el país en lo que respecta al ámbito de la salud.

Según las declaraciones de Walter Oporto, quien ocupa el cargo de gerente regional de Salud en Arequipa, la demora en la atención de Hernando Guerra García se debió a la escasez de profesionales médicos en la región. “Muchos centros con precariedad, la infraestructura está bastante deteriorada, falta un montón de equipamiento, pero —sobre todo— es el tema del personal. A nivel de toda la región tenemos prácticamente un déficit de 1.500 trabajadores, la mayoría de los cuales son médicos”, informó.

El funcionario destacó que lo expuesto no es un panorama aislado, sino que se replica en la mayoría de regiones del Perú. “En todo el país nos faltan muchísimos profesionales de salud”, lamentó.

Pronunciamiento oficial En un comunicado oficial, la Gerencia de Salud de Arequipa extendió sus condolencias por el deceso de Hernando Guerra García y proporcionó información detallada acerca de la situación que se presentó durante la complicación de salud del congresista. “El establecimiento de salud de Punta de Bombón es un centro de salud nivel I-3, cuyo horario de atención es de 12 horas, de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. Por ello, a la hora que se suscitó la emergencia (minutos antes de la medianoche) el establecimiento estaba cerrado”, precisó. Finalmente, la Geresa destacó que actualmente están llevando a cabo un proceso de reorganización interna con el propósito de mejorar los servicios que brindan. Sin embargo, este proceso ha puesto de relieve las deficiencias que enfrentan, las cuales esperan abordar con el respaldo del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas. Datos reveladores Según un análisis de las carencias realizado por el Ministerio de Salud señala que el 98% de las postas y centros de salud de nivel primario operan en condiciones inadecuadas, lo que significa que nueve de cada diez de estos establecimientos presentan “capacidad instalada insuficiente, infraestructura precaria y equipos obsoletos, inoperativos o insuficientes” de un total de 9,105 locales. El informe del Ministerio de Salud (Minsa) identificó a Madre de Dios, Tumbes y Junín como las regiones con el mayor porcentaje de postas y centros de salud que presentan estas deficiencias, registrando un 99.89% de establecimientos afectados, seguidas por Cusco con un 89.97%. Pero la situación lamentable no termina aquí. A nivel nacional, se observa una carencia de 1,655 establecimientos de salud de primer nivel que serían necesarios para garantizar la atención en todas las regiones del país. Las disparidades más significativas se encuentran en Piura, con un 65.22%, y Cajamarca, con un 62.50%.

