La Fiscalía venezolana amenaza con arrestar al líder opositor Edmundo González Urrutia

El opositor, que denunció fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, ha sido citado por tercera vez, mientras permanece en la clandestinidad.

La Fiscalía de Venezuela ha emitido una nueva citación al líder opositor Edmundo González Urrutia, quien ha sido convocado a declarar en el marco de una investigación por presunto fraude electoral durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el Ministerio Público, si González no acude a la cita, se emitirá una orden de arresto, advirtiendo además sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de que el acusado obstaculice el proceso judicial.

Esta es la tercera citación que la Fiscalía ha emitido esta semana, después de que González ignorara las dos anteriores, argumentando que el organismo actúa como un “acusador político” que lo sometería a un proceso sin las garantías necesarias de independencia y debido proceso. Desde su última aparición pública el 30 de julio, González se encuentra en la clandestinidad, comunicándose únicamente a través de sus redes sociales.

La citación no especifica en qué calidad ha sido convocado González, ya sea como imputado, testigo o experto, y menciona que se le solicita para una entrevista en relación con los hechos bajo investigación. Los cargos incluyen “usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, delitos que podrían acarrear una condena de hasta 30 años de prisión, además de “instigación a la desobediencia de las leyes” y “delitos informáticos”.

El sitio web de la oposición, liderada por María Corina Machado, es también objeto de investigación, después de que se publicaran en él copias de más del 80% de las actas de votación, las cuales, según la oposición, prueban la victoria de González y el fraude de Nicolás Maduro. Estos documentos fueron desestimados por el chavismo, y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó una investigación tras validar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó a Maduro como ganador con el 52% de los votos.

La líder opositora María Corina Machado ha declarado que González no acudirá a la citación, subrayando la falta de garantías en el proceso judicial. La situación se agrava con la declaración del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien reafirmó que el bloque no reconoce la legitimidad democrática de la reelección de Maduro, indicando que los resultados no pueden ser verificados y, por lo tanto, no pueden ser aceptados como legítimos.