La Baigorria denuncia otra vez al ‘Potro’

Habría mentido con su inocencia. La exchica reality, Alejandra Baigorria apareció en televisión y anunciar que se mantendrá firme en su posición y no dejará que manchen su imagen, así como lo hizo Guty Carrera con sus recientes revelaciones. La “Rubia de Gamarra” anunció que tomará acciones legales.

Abogado de la “Gringa de Gamarra” dice que Guty Carrera mintió sobre su inocencia

“No me interesa porque la verdad es de quien viene y la credibilidad que tiene es nula. A mi familia sí le molestó porque definitivamente hay cosas que no deben ser, pero mis abogados ya tomaron cartas en el asunto y la cosa viene fuerte, no para mí, obvio“, dijo Ale a En Boca de Todos.

Asimismo, la ex de Mario Hart, reiteró que se mantendrá firme en su posición y dijo que “hará valer sus derechos como mujer que se debe hacer respetar”.

Por otro lado, dijo sentir pena por tener que demandar por segunda vez a Guty Carrera y recordó que ella había dejado las cosas tal y como estaban.

“Para mí este tema es súper relajado, sin embargo, me apena porque yo no soy una persona mala, pero los derechos se tienen que hacer valer y yo sigo mi vida, no odio a nadie, dejaré que las cosas pasen, que por algo pasa”

El abogado, Ernesto Núñez reveló que el “Potro” mintió sobre su inocencia en la denuncia, pues no existe el documento que presentó en “El valor de la verdad”. “No es cierto que al señor Leopoldo Carrera lo hayan declarado inocente, no existe dicho documento”, aseguró.