Kenyi Fujimori: «Algo que me decían mis papás es no tener miedo»

El exparlamentario, Kenyi Fujimori, detalló que tras ser suspendido por el presunto intento de Comoras de voto, sufrió una crisis económica.

El exparlamentario Kenyi Fujimori, manifestó que, luego de ser suspendido de sus funciones por el presunto intento de compra de votos por parte de otros legisladores para evitar que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), fuera destituido, el área administrativa del Parlamento le precisó que el correspondía “cero balas” por la labor legislativa que había realizado.

Durante el primer episodio de su podcast, el exlegislador, precisó que, debido a esa circunstancia y ante la carga de créditos hipotecarios, optó por involucrarse en otros negocios como la venta de huevos de gallinas libres. “Teníamos una camioneta sin tolva, y ahí metíamos todas las jabas de huevo, al tope, no entraba ni un alfiler. Cuando Érika me apoyaba en la distribución, no se rompió ni un solo huevo”, comentó entre risas.

“Mucha gente dice: ‘Esa chamba es fintin, pura pantalla’. Hay muchas personas que creen que yo tengo dinero, pueden hablar lo que quieran, pero cuando me sacan del Congreso fue volver a empezar de cero. Es más, no de cero, sino de menos veinte”, añadió.

Sin embargo, Fujimori, también incursionó en la venta de tortas y empanadas en donde mencionó que es “Algo que me decían mis papás es no tener miedo al qué dirán. A veces el qué dirán, cuando no estás preparado, te retumba como un eco mental y te neutraliza, pero cuando ese qué dirán entra y sale por acá, uno continúa en el emprendimiento. Eso lo tengo clarito”.