Keiko Fujimori sobre indulto a su padre: “lo esperamos en casa con ilusión”

La líder de Fuerza Popular anticipa que el expresidente Alberto Fujimori será liberado antes del sábado, a pesar de las opiniones de algunos abogados que sostienen que debería continuar cumpliendo su condena

Keiko Fujimori se refirió hoy a la aclaración emitida por el Tribunal Constitucional (TC) acerca del indulto concedido durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y sostiene que este debe ser liberado. La líder de Fuerza Popular considera la resolución del TC como una “sentencia firme”.

“El Tribunal Constitucional emitió ayer una sentencia firme que pone fin al bloqueo inhumano para lograr la libertad de Alberto Fujimori, mi padre”, declaró desde su residencia en San Borja.

“En esta sentencia se hace referencia a que se cumpla con la resolución del año pasado y le da la orden al juez de ejecución que finalmente libere a mi padre, porque, recordemos, que la resolución del año pasado del Tribunal ordena su libertad inmediata”, añadió Keiko Fujimori.

Asimismo, mencionó la avanzada edad de su padre (85 años), sus problemas de salud y el tiempo que lleva en prisión. “Esperamos con mucha ilusión que mi padre pueda estar en casa con nosotros”, expresó, confiando en que Alberto Fujimori salga de prisión antes del sábado.

Keiko Fujimori considera que la resolución del Tribunal Constitucional establece que se debe “acatar y ejecutar la resolución del TC del año pasado que ordena su liberación”.

“Corresponde al gobierno respetar lo que dice la Constitución, que señala que el ente máximo de nuestro país es el Tribunal Constitucional. Yo confío en que el gobierno respetará la Constitución y actuará con humanidad”, afirmó.

Informó que el abogado de su padre, Elio Riera, está en Ica atento a la decisión del juez con respecto a lo establecido por el TC. Elio Riera sostiene que la resolución del TC reconocería el indulto otorgado en 2018, por lo que, desde su perspectiva, Fujimori debería ser liberado.

Fallo

En contraste, el abogado Carlos Rivera destaca que lo establecido por el Tribunal Constitucional no constituye un fallo definitivo, sino más bien un autoaclaratorio, y no implica la liberación del expresidente.

“Lo que ha emitido el Tribunal Constitucional no es una sentencia, es un autoaclaratorio ante dos pedidos de aclaración sobre la sentencia del 17 de marzo del año pasado. En ambos casos, el TC declara improcedente lo solicitado”, indicó en una entrevista con radio Exitosa el martes.

Te puede interesar:

Rivera señaló que el Tribunal Constitucional no ordenó la liberación de Fujimori, sino que simplemente dispuso remitir el expediente de habeas corpus al juez penal de Ica para que proceda según sus atribuciones. Agregó que hubiera sido beneficioso que el TC emitiera un pronunciamiento más claro, específico y concreto si su intención era liberar al expresidente, mencionando nombres y detalles.

Por otro lado, Juan José Quispe, abogado del IDL, opinó que el Estado peruano no debería conceder el indulto ni la libertad al expresidente. Destacó que la aclaración del TC establece que esta instancia no puede modificar una resolución, ya que la vía de aclaración no está destinada a precisar o modificar, sino a abordar puntos controversiales.

Quispe resaltó que la aclaración del TC también menciona que la CIDH determinó que no se puede ejecutar la resolución de indulto de Fujimori, ya que esa sentencia no forma parte del expediente y, por lo tanto, no puede ser valorada.