Keiko Fujimori deja abierta la posibilidad de postular a las elecciones del 2026

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aclaró las declaraciones que dio respecto a que si postularía o no a la presidencia de la República. En su momento dijo que no postularía, pero esto sería únicamente a un eventual adelanto de elecciones, porque “hacia futuro” no ha tomado esa decisión.

Es así que Keiko Fujimori, dejó abierta la posibilidad de postular por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones generales que se llevarían a cabo en 2026. La hija del expresidente Alberto Fujimori mencionó que no estaba dispuesta a renunciar a su derecho a participar en unos nuevos comicios.

“Soy la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas en mi país. Y lo que quiero señalar más allá de la crítica es que yo no voy a renunciar a mi derecho a postular. No he tomado la decisión todavía, pero no voy a renunciar a ese derecho”, dijo.