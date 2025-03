Keiko empezó campaña electoral en Cajamarca

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, fue vista haciendo campaña en el centro poblado de Combayo en Cajamarca. Junto a pobladores y productores del lugar, se le vio vistiendo una pollera y el típico sombrero chotano.

“Me pongo a disposición de ustedes y al servicio de ustedes para ayudarlos a que sus productos tengan un mercado más grande (…) Yo no sé lo que me depara el destino, pero disfruto ayudar; eso me enseñó mi papá y mi mamá”, dijo Keiko Fujimori, quien empieza a viajar al interior del Perú a un mes de que Dina Boluarte convoque a elecciones presidenciales para 2026.

“Yo viajo, conozco, pero, sobre todo, escucho, miro y siento lo que sienten las personas (…) De donde esté, con cargo o sin cargo, con responsabilidad o sin responsabilidad, seguiré siendo esa voz”, indicó Fujimori en su diálogo con los integrantes del centro poblado de Combayo.