Karla Sofía Gascón, primera trans en ganar el premio a mejor actriz en Cannes

Karla, nacida en Madrid en 1975 como Carlos Gascón, inició su transición en 2018

La actriz española Karla Sofía Gascón alcanzó el reconocimiento internacional al ganar el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes 2024 junto al elenco femenino de Cannes. En esta cinta, Gascón interpreta a una exnarcotraficante trans en México, país que la impulsó a la fama.

“Dedico este premio a todos esos actores y actrices que luchan diariamente, tocando puertas que no siempre se abren. A veces, esas puertas sí se abren”, declaró Gascón emocionada al recibir el galardón.

Además, Gascón abordó la lucha de las personas trans: “A todas las personas trans que enfrentamos odio y denigración a diario, este premio también es para ustedes”. Entre aplausos en el Gran Teatro Lumière de Cannes, añadió: “Aunque mañana haya comentarios negativos, creo que, como en ‘Emilia Pérez’, todos pueden cambiar para mejor”.

Karla Sofía defiende a la comunidad trans

En una rueda de prensa en Cannes tras el estreno de “Emilia Pérez”, Gascón expresó: “Las personas trans somos como las demás, no somos ni más tontas ni más listas, podemos perseguir nuestras metas”. Añadió que ser trans es solo una parte de su historia: “Si has logrado ser lo que querías, ya no eres trans”.

En 2023, Gascón estuvo en el centro de una controversia por sus comentarios sobre Wendy Guevara, participante de “La Casa de los Famosos México”. En redes sociales, Gascón criticó el uso del marketing y la relevancia mediática de personajes LGBT: “Estoy cansada del abuso del uso LGBT trans por ciertos personajes y medios para obtener relevancia”.