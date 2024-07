Karelys Molina patentó nombre de ‘Robotina’

A pesar de mantenerse alejada de la televisión y los escándalos, Karelys Molina continúa trabajando arduamente para solventarse

La influencer Karelys Molina, conocida como ‘Robotina’, ha logrado patentar su nombre en Indecopi, lo que le permite trabajar sin consecuencias legales.

La carismática venezolana expresó su felicidad al obtener la patente, especialmente después de que su exnovio Alan Castillo, conocido como ‘Robotín’, intentara hacerlo sin éxito. “Ya tengo la patente. El nombre ‘Robotina’ me pertenece y estoy muy feliz. (‘Robotín’) intentó patentarlo antes, pero lo rechazaron y el Indecopi me dio el nombre a mí. Ahora puedo trabajar tranquila, sin temor”, dijo.

Una relación tóxica

La relación entre ‘Robotina’ y ‘Robotín’ terminó en malos términos. Sin embargo, después de que Castillo fuera hospitalizado por una infección relacionada con su diabetes, Karelys dejó atrás su enemistad y le deseó lo mejor. “Sí, está malito. Es muy triste, incluso recientemente también hablé con él y me comentó que fue hospitalizado. Me dio bastante pena porque está mal y lo veo sufriendo. Le duele bastante y pese a todo lo que pasó, no se le desea el mal a nadie. Todo quedó en el pasado. Antes, le tenía mucha cólera. Incluso, le tenía un poco de odio. Pero ya pasó, ya no siento rencor ni nada. Ahora espero que se recupere”, aseguró Karelys.