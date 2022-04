Karelim ratificó su testimonio contra Castillo

Durante las declaraciones que dio a la Comisión de Fiscalización del Congreso, la investigada empresaria, Karelim López, ratificó que el presidente Pedro Castillo lidera una mafia criminal en Palacio.

Investigada empresaria volvió a señalar al presidente como cabecilla de una red criminal y el que da las órdenes

“Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad”, expresó López.

“Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud”, añadió.

LOS TENÍA BAJO CONTROL

Además, aseguró que cuando Bruno Pacheco era secretario general de Palacio seguía las órdenes de Castillo en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

“Esto fue un compromiso del presidente con él en una reunión en la que yo estuve presente y tuvieron un altercado. Bruno Pacheco quería ejercer el derecho de su inocencia y le pedía que necesitaba su arraigo porque no sabía lo que iba a pasar legalmente por no contar la verdad, por no decir de quién había recibido órdenes y qué era lo que tenía que callar”, indicó.

“El presidente le ofrecía que no le iba a pasar nada, que tenía el Congreso controlado, que no le iban a hacer absolutamente nada si seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, para poder mandar los mensajes. Bruno estaba siendo allanado ese día y en la noche estuvo coordinando cómo iba a ser su situación laboral”, agregó.