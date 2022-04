Sacan del sillón municipal al alcalde de Lima tras vacancia

En un hecho sin precedentes en la historia de la capital peruana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al declarar fundada la apelación del ciudadano Carlos Hinostroza Rodríguez contra el acuerdo del concejo municipal que rechazó el pedido de destitución en noviembre del 2021. ¿Qué razones motivaron esta decisión?

Teniente alcalde Miguel Romero Sotelo será quien ocupe la alcaldía capitalina

Según el pedido de vacancia, en el 2019 Muñoz ejerció la alcaldía mientras era parte del directorio de la empresa estatal Sedapal, lo que contraviene la Ley Orgánica de Municipalidades. Para el abogado del demandante, Martín D´Azevedo, la vacancia del alcalde de Lima estuvo bien sustentada. Detalló que, entre marzo y mayo del 2019, Muñoz integró el directorio de Sedapal, pese a estar impedido de desempeñar dos cargos a la vez, tal como señala el artículo 22°, numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

El abogado sostuvo que el cargo de alcalde de Lima, al ser una alta autoridad del Estado, es de carácter exclusivo y a tiempo completo. Asimismo, afirmó que Muñoz no podía haber desconocido que estaba impedido de ser miembro del directorio de una empresa estatal, pues ha tenido una larga trayectoria como funcionario municipal.

“Ha sido dos veces teniente alcalde de Fernando Andrade en la Municipalidad de Miraflores, ha sido gerente municipal de la Municipalidad de Miraflores, ha sido alcalde en la Municipalidad de Miraflores y es abogado. En sus espacios de tiempo, cuando no ejerce función municipal, pertenece a un gran estudio de abogados viendo temas municipales“, aseveró.

Enfatizó que la legislación vigente precisa como causal de vacancia por sobrevenir algunos de los impedimentos cuando postuló para ser alcalde.

“Y no se puede ser alcalde sino se renuncia seis meses antes a algunas de las funciones de altos funcionarios del Estado y miembro o presidente de una empresa del Estado. En eso incurrió el alcalde Muñoz al entrar al directorio de Sedapal, por intermedio del Fonafe, asistir a sus sesiones y cobrar dietas respectivas”, indicó.

D’ Azevedo señaló que Muñoz devolvió el monto de las dietas, pero que dentro del derecho sancionador se aplicó la ley. La decisión fue resuelta por el pleno del JNE, presidido por José Luis Salas Arenas. Asimismo, lo resuelto por el JNE tiene carácter de inapelable y se hace efectiva tras la notificación a las partes.

¿QUIÉN OCUPARÁ EL CARGO DE ALCALDE?

El teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, será quien asuma la función de alcalde de Lima, tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de vacar al alcalde Jorge Muñoz Wells. Romero Sotelo completará la gestión en el municipio por los próximos ocho meses.

Miguel Romero es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Tiene una maestría en Urbanismo en el Centro de Estudios Urbanos de Administración (Madrid, España).

Incursionó en la política desde 1995, cuando fue candidato a congresista en las elecciones de ese año con Acción Popular. Sin embargo, no salió electo. En 1998, salió elegido regidor provincial de Lima Metropolitana con el partido de la lampa. Regresó al municipio de Lima como teniente alcalde en las elecciones que llevaron a Jorge Muñoz a ocupar el sillón municipal en el 2018.

También fue designado como viceministro de Vivienda y Urbanismo (2012-2013) durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, cuando René Cornejo fue titular del sector. Ha sido también Decano nacional del Colegio de Arquitectos (2000-2002).

PRONUNCIAMIENTO DE MUÑOZ

A través de una conferencia de prensa, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció que están evaluando qué acciones tomar luego de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara su vacancia, en segunda y última instancia.

“Estamos evaluando acciones legales porque esto es desproporcionado, esto no ha evaluado las cosas que hemos mencionado. A nadie se le puede sancionar por colaborar, por ayudar, por preocuparse por el prójimo y esas son las cosas que no han estado presentes en esta evaluación. Para mí, como para todo el país y también para más allá de las fronteras del Perú, esto que ha pasado el día de hoy (ayer) no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza, está desproporcionado por donde lo miren”, precisó.

Por otro lado, sobre Miguel Romero Sotelo, quien asumiría las riendas del municipio limeño por los próximos ochos meses, dijo que espera que se continúen con las políticas transparentes, honestas, bien estructuradas y con finalidad”.

“Siempre pensando en el ciudadano como el eje central del accionar y no en ningún interés personal o gremios. En ese sentido también va a ser muy importante que todos como ciudadanía nos mantengamos vigilantes”, manifestó.

Finalmente, sobre Carlos Hinostroza Rodríguez dijo: “El señor Hinostroza, a quien no conozco, es una persona que continuamente está planteando situaciones, denuncias, vacancias; entonces no sería raro que sea una interpósita persona, esas que se ponen para poder atacar y que son utilizadas por un poder que está atrás”, señaló.