Jura que es honesto

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a la denuncia de la Procuraduría contra el presidente de la República, Pedro Castillo. En ese sentido, indicó que el jefe de Estado no ha cometido ningún delito y que es “un hombre honesto”.

Hernando Cevallos aseguró que Pedro Castillo no ha cometido delito alguno

“Confío en el presidente, lo considero alguien transparente e intachable, espero que se investigue de la forma más seria este caso, espero que se esclarezca todo, pero no tengo ninguna duda de que es un hombre absolutamente honesto”, indicó Cevallos Flores durante un evento de vacunación contra la COVID-19 en el distrito de La Victoria.

“Espero que esto se aclare y se transparente, se requiere que haya seriedad, que no se politicen las acciones del Gobierno, no es que quiero eludir la pregunta pero hablemos de la variante ómicron, hablamos de que si no controlamos la pandemia podemos terminar con un fuerte golpe sanitario”, agregó.

Cabe resaltar que el último viernes 17 de diciembre, el Procurador General del Estado, Daniel Soria Luján, presentó ante la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, una denuncia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia se sustenta en que las diversas reuniones que sostuvieron la empresaria Karelim López y el jefe de Estado se habrían realizado con la presunta finalidad de que este intercediera para que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.