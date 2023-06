Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de volver a ser candidata a la presidencia

Además, destacó ser la primera mujer en llegar a la segunda vuelta en su país

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, expresó su disposición a postular por cuarta vez a la Presidencia del Perú en las próximas elecciones generales de 2026.

En una entrevista para el diario Trome, destacó ser la primera mujer en llegar a la segunda vuelta en su país y afirmó que no renunciará a su derecho de postular.

Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, señaló que le sorprende la crítica de aquellos que dicen que no puede ganar ni al panetón, y mencionó que quienes más la critican son aquellos que no lograron llegar a la segunda vuelta en las últimas tres elecciones.

A pesar de haber cuestionado posibles fraudes en los comicios anteriores, Fujimori Higuchi recordó que solo había prometido no postular en un adelanto de elecciones, lo que no descarta su participación en un proceso electoral regular.

“Yo no he tomado esa decisión todavía, pero a mí lo que me sorprende y me hago esta pregunta porque los críticos dicen: ‘Keiko no le gana ni al panetón’. Bueno, si no le gano a nadie cuál es el problema que yo postule y quienes más critican son aquellas personas que no pudieron entrar a una segunda vuelta las tres últimas elecciones”, manifestó.

