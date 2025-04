Jura no hubo abandono de cargo por ‘retoquitos’

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, insistió en que no se generó un abandono de cargo o una omisión de funciones cuando la mandataria se sometió a una cirugía en el 2023. Esto, en respuesta a lo dicho por el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, sobre una posible infracción constitucional que derive en una vacancia.

«Hay una inexistencia de exigencia de comunicar cualquier tipo de intervención (…) En el hipotético caso de que la presidenta merecía un descanso, incluso en ese escenario, en el terreno de los hechos, la presidenta no abandonó el cargo, el gobierno no estuvo acéfalo y no hubo ningún descuido en la función», señaló.

«Confío en la reflexión madura del Congreso (…) Creo que hay que darle un poco de bandera blanca a la política en el país y educar a la población de que el gobierno es de cinco años, no de cuatro, y que los mandatarios deben transitar cinco años y no el tiempo que la política, los adversarios o las instituciones lo decidan«, apuntó.

Tras recordar que anteriormente se han presentado -sin éxito- alrededor de cuatro intentos de vacancia, el abogado de la mandataria dijo estar «absolutamente convencido» en que la conclusión de la investigación del denominado ‘caso cirugía’ apuntará a que no hubo abandono del cargo. Caso contrario, adelantó que «lo lucharemos a nivel judicial».